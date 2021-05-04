BiP'ten yeni özellik: Kullanıcılara duyuruldu...

192 ülkede milyonlar tarafından kullanılan Türkiye'nin iletişim ve yaşam platformu BiP, yeni özellikleriyle kullanıcıların tercihi olmaya devam ediyor. Dünya genelinde 78 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirilen, son üç ayda ise yarısı yurt dışından olmak üzere toplam 32 milyonu aşkın yeni kullanıcının tercih ettiği BiP'e diğer mesajlaşma uygulamalarından geçiş yapmak artık daha kolay.

OTOMATİK OLARAK TAŞINABİLİYOR

Operatör fark etmeksizin herkesin kullanabildiği BiP'in yeni "Grup taşıma" özelliği sayesinde kullanıcılar daha önce kullandığı mesajlaşma uygulamasındaki gruplarını ve sohbet geçmişlerini hızlı ve kolay bir şekilde BiP'e aktarabiliyor. Diğer mesajlaşma uygulamalarından farklı olarak kullanıcılar BiP'te mevcut sohbet gruplarını aktarırken, grupta yer alan BiP'i yüklemiş olan kullanıcıları tek tek seçmek zorunda kalmadan uygulamaya otomatik olarak taşıyabiliyor.

Rakip uygulamalardan farklı olarak BiP'te kullanıcılara güven ve sınırsız özgürlük sunduklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Mühendislerimiz tarafından geliştirilen ve global kullanıcılara da ulaşan BiP, kişisel verilerin korunması konusunda uyguladığımız şeffaf politikamız sayesinde dünya genelinde en hızlı büyüyen iletişim platformların başında geliyor. Kullanıcılarından sadece fotoğraf galerisi, kamera ve konum gibi mesajlaşma amacı için gerekli noktalarda izin alan BiP, izin almak için herhangi bir dayatmada bulunmuyor. İsteyen herkes kişisel verilerini reklam, promosyon veya kampanya gibi pazarlama faaliyetleri için üçüncü taraflarla paylaşma zorunluluğu olmadan BiP'i kullanabiliyor. İşte bu yüzden Türkiye'den ve dünya genelinden milyonlarca kişi diğer mesajlaşma uygulamalarını bırakarak BiP'e geçiş yapmaya devam ediyor. Rakiplerimizden çok önce hayata geçirdiğimiz 10 kişiye kadar HD kalitede grup görüntülü görüşme özelliğinin yanı sıra web ara yüzünden sesli ve görüntülü arama, kaybolan mesaj ve uygulama içi para gönderme gibi özelliklerimiz sayesinde BiP kullananların sayısı katlanarak artıyor. Devreye aldığımız 'Grup Taşıma' özelliği ile kullanıcılarımızın BiP'e geçiş sürecini kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Uygulamamıza kullanıcılarımızdan gelen talepler doğrultusunda ayrıcalık sağlayacak yeni özellikler eklemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Sohbet geçmişlerini ve gruplarını BiP'e taşımak isteyen kullanıcılar, BiP'in Android, iOS ve HarmonyOS için en güncel sürümüne http://mobiltr.co/BiP adresinden ulaşılabiliyor.