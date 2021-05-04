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Giriş Tarihi: 4.5.2021 14:39 Son Güncelleme: 4.5.2021 14:54

temmuz zammı ile ilgili ! ne kadar olacak?

Emekli temmuz zammı ile ilgili son dakika haberi! Emekli temmuz zammı ne kadar olacak?

Türkiye'deki 13 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merakla beklediği temmuz zammı ile ilgili haberleri geliyor. 1100'er liralık Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerini hesaplarında görecek olan emekliler için temmuz zammı da önemli konuların başında. vatandaşlar internet üzerinden ' ne kadar olacak?' 'emekli maaşları ne kadar?' sorgulamalarını yapıyor. Emekliler ve memurların temmuz ayında alacakları zammın ilk 4 aylık oranı belli oldu. Buna göre 4 aylık zam yüzde 5.45 oldu. İşte son dakika 2021 emekli temmuz zammı haberinin detayları...

Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haberi... Emekliler için temmuz zammı geri sayımı başladı. Yılın ilk yarısındaki enflasyon oranlarının baz alınarak belirlendiği emekli temmuz zammı netleşmeye başladı. Emekliler ve memurların temmuz ayında alacakları zammın ilk 4 aylık oranı belli oldu. Buna göre 4 aylık zam yüzde 5.45 oldu. Peki kim ne kadar alacak? İşte detaylar...

4 Aylık enflasyon: Yüzde 5.45

4 AYLIK ZAMLAR

SSK ve Bağ-Kur emeklisi Yüzde 5,45
Emekli sandığı emeklisi Yüzde 3+2,45
Memur Yüzde 3+2,45

TABAN AYLIKLAR Mevcut Yeni ( 4 aylık)

Esnaf emeklisi 2.044 TL - 2.156 TL

SSK (2000 öncesi emekli) 2.420 TL 2.552 TL

Memur emeklisi 3.021 TL - 3.185 TL

Bağ-Kur tarım emeklisi 1.662 TL 1.753 TL

Memur 3.993 TL 4211 TL

İKRAMİYE VE DESTEK TARİHLERİ TARİHLERİ BELLİ OLDU

İkramiye alacak kişi sayısı - 12,7 milyon kişi

Ödenecek ikramiye miktarı - 12,3 milyar lira

SSK Emeklileri - 6 Mayıs 2021

Emekli Sandığı - 7 Mayıs 2021

Bağ-Kur emeklileri - 7 Mayıs 2021

Sosyal destekler - 5-10 Mayıs 2021

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Emekli temmuz zammı ile ilgili son dakika haberi! Emekli temmuz zammı ne kadar olacak?
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