Emekli temmuz zammı ile ilgili son dakika haberi! Emekli temmuz zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haberi... Emekliler için temmuz zammı geri sayımı başladı. Yılın ilk yarısındaki enflasyon oranlarının baz alınarak belirlendiği emekli temmuz zammı netleşmeye başladı. Emekliler ve memurların temmuz ayında alacakları zammın ilk 4 aylık oranı belli oldu. Buna göre 4 aylık zam yüzde 5.45 oldu. Peki kim ne kadar alacak? İşte detaylar...
4 Aylık enflasyon: Yüzde 5.45
4 AYLIK ZAMLAR
SSK ve Bağ-Kur emeklisi Yüzde 5,45
Emekli sandığı emeklisi Yüzde 3+2,45
Memur Yüzde 3+2,45
TABAN AYLIKLAR Mevcut Yeni ( 4 aylık)
Esnaf emeklisi 2.044 TL - 2.156 TL
SSK (2000 öncesi emekli) 2.420 TL 2.552 TL
Memur emeklisi 3.021 TL - 3.185 TL
Bağ-Kur tarım emeklisi 1.662 TL 1.753 TL
Memur 3.993 TL 4211 TL
İKRAMİYE VE DESTEK TARİHLERİ TARİHLERİ BELLİ OLDU
İkramiye alacak kişi sayısı - 12,7 milyon kişi
Ödenecek ikramiye miktarı - 12,3 milyar lira
SSK Emeklileri - 6 Mayıs 2021
Emekli Sandığı - 7 Mayıs 2021
Bağ-Kur emeklileri - 7 Mayıs 2021
Sosyal destekler - 5-10 Mayıs 2021
Emekli ve memur 2021 Temmuz zammı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? | Video