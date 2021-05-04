Enflasyon nisanda % 17.14’e çıktı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık bazda yüzde 1.68 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre yıllık enflasyon ise yüzde 17.14'e çıktı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, geçen hafta yaptığı açıklamada, enflasyonun nisanda bu yılın zirvesini göreceğini, daha sonra gerilemeye başlayacağını ifade etmişti. Nisanda, aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 7.57 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 2.13 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 2.09 ile eğitim oldu. Nisan ayında aylık en yüksek düşüş gösteren grup yüzde 0.28 ile haberleşme oldu. TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 29.31 ile ulaştırma grubunda görüldü. Nisanda en yüksek fiyat artışı yüzde 24.91 ile domateste yaşanırken en çok ucuzlayan ürün yüzde 24.71 ile patlıcan oldu.