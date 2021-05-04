Finansal bilgi paylaşımında "mütekabiliyet" esası! Mağduriyete izin verilmeyecek...

Türkiye'yle taraf olduğu vergi kaçakçılığı ve kaybının önlenmesi anlaşması kapsamında Türklerin yoğun yaşadığı Avrupa ülkeleri ile mali bilgi paylaşımı konusunda Gelirler Genel Müdürlüğü sistemin işleyişine ilişkin kapsamlı bir çalışma yapıyor. Anlaşmanın kapsamı, yurtdışında yaşayan vatandaşlar için ortaya çıkabilecek sıkıntılar tüm boyutuyla değerlendiriliyor. Anlaşmaya göre bu bilgiler sadece vergisel amaçlı kullanılacak. Ev, arsa gibi gayrimenkul, taksi, minibüs gibi finansal nitelikte olmayan menkul mallara ilişkin bilgilerin değişimi söz konusu olmayacak. Anlaşmanın kapsamı, yurt dışında yaşayan vatandaşları için yaratabileceği sıkıntılara dönük olarak da bilgilendirmeler yapılıyor.

ANLAŞMAYA 141 ÜLKE TARAF

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, 2017 yılında imzalanan "Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Anlaşması"'na bugün itibariyle 141 ülkenin otomatik bilgi değişimine taraf olduğunu anımsattı. Bakan Elvan, finansal bilgi değişimine ilişkin önergeye verdiği yanıtta, anlaşmanın onaylanmasına karşın bugüne kadar anılan anlaşma kapsamında otomatik bilgi değişimi yapılmadığını söyledi. Bakan Elvan, "G20 ülkeleri kendi aralarında ve diğer ülkelerle yasal hazırlıkların tamamlanmasına bağlı olarak 2017-2018 yılında değişime başlayacağını taahhüt etti. Anılan sözleşme uluslararası vergisel işbirliği, şeffaflığın gereği olarak Türkiye tarafından imzalandı. TBMM sözleşmenin onaylanmasını yasayla uygun buldu. Onaya ilişkin yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından sözleşme 2018'de yürürlüğe girdi. Türkiye'nin 2019'da dâhil olduğu "Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması"'na da 110 ülke taraf oldu" dedi.

TÜM ÜLKELERLE AYNI ANDA İLERLEYECEK

Bakan Elvan, Almanya başta olmak üzere taraf Avrupa ülkeleriyle bilgi paylaşımının başlama tarihine ilişkin görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Otomatik bilgi değişimi sürecinin zaman içerisinde anlaşmaya taraf tüm ülkeleri kapsayacak şekilde ilerlemesi söz konusu olacak. Otomatik bilgi değişimi sadece finansal hesap bilgelerinin paylaşımı ile gerçekleştirilmekte olup uluslararası anlaşma kapsamında karşılıklı olarak (mütekabiliyet esasında) yürütülüyor" değerlendirmesini yaptı.

UYMAYAN VERGİ CENNETİ İLAN EDİLİYOR

Anlaşma, metinde yen alan bilgilerin paylaşımını reddeden ülkelerin vergi cenneti ilan edilme, uluslararası fonlardan yararlanamama veya uluslararası finans ve bankacılık sisteminden izole edilmesi gibi ağır yaptırımlar içeriyor. Geçen yıl Türkiye'nin anlaşma kapsamında 77 ülkeden bilgi alacağı, 57 ülkeyle de 2019'a ait ilgileri paylaşacağı açıklandı. Bunlar arasında Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Avusturya gibi Türklerin yoğun yaşadığı ülkeler yer almıyor. Anlaşma, Türk vatandaşlarının Türkiye'deki finansal bilgelerini bulundukları ülke yönetimleri ile paylaşılmasını gündeme getirdi. Türkiye'de küçük tasarrufları bulunan Türklerin, ikamet ettikleri ya da çifte vatandaş oldukları ülkede sıkıntıya girmesi, cezai yaptırımlarda karşı karşıya kalmaları ihtimalini beraberinde getirdi. Meclis'in devreye girmesinin ardından Gelirler Genel Müdürlüğü konuyu tüm boyutlarıyla yeniden mercek altına aldı.

YIL İÇİNDEKİ HESAP HAREKETLERİ PAYLAŞILMAYACAK

Anlaşmaya göre mevduat, saklama hesapları gibi sadece finansal kuruluşlarda bulunan finansal hesap bilgileri bu kapsama giriyor. Ev, arsa gibi gayrimenkul ve taksi, minibüs gibi finansal nitelikte olmayan menkul mal mahiyetindeki bilgilerin değişimi söz konusu bulunmuyor. Finansal bilgilerin paylaşımında, hesap sahibinin adı soyadı, ikamet adresi, ikametgâhının bulunduğu ülkedeki vergi kimlik numarası, hesabın yılsonu bakiyesi ve yıl içinde faiz, temettü gibi elde ettiği gelirlerin tutarı değişime konu edilebilecek. Yıl içinde gerçekleşen hesap hareketleri ve vatandaşlık bilgisi gibi kişisel bilgiler paylaşılmayacak.