İhracatta rekora devam

Pandeminin dünyayı sarstığı 2020'de büyüme başarısı gösteren ve bu yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üstünde performans sergileyen Türkiye ekonomisi, ikinci çeyreğe de ihracat rekorlarıyla girdi. İhracatta nisanla birlikte son 5 ay art arda rekora imza atılırken, dış ticaret açığında gerileme devam etti. İhracat nisanda yüzde 109 artarak 18.8 milyar dolara çıktı. Böylece tüm zamanların en yüksek nisan ayı ihracat rakamına imza atıldı. Nisan aynı zamanda, Mart 2021'den sonra Cumhuriyet tarihinde en yüksek ihracat gerçekleştirilen ikinci ay oldu. Yılın ilk 4 ayında ihracat yüzde 33.1 artarak 68.7 milyar doları aştı.21 Nisan'da görevi devralan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin de katılımıyla yapılan basın toplantısında nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Pandemi öncesi 2019 yılıyla karşılaştırıldığında ihracatın, nisan ayında yüzde 22.3 oranında arttığına dikkat çeken Muş, "Bugün itibarıyla ihracatımızın pandemi öncesi seviyelerin de üzerinde tutunduğunu söyleyebiliriz. İthalatımız ise nisanda yüzde 61.4 artışla 21.9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayı dış ticaret açığımız, yüzde 31.9 azalarak 3.1 milyar dolara geriledi" diye konuştu. Bakan Muş, ihracatın ithalatı karşılama oranının 19.5 puan artışla yüzde 85.7'ye yükseldiğini bildirdi. Enerji ithalatı hariç tutulduğunda ise ihracatın ithalatı karşılama oranının 25.8 puan artışla yüzde 97.7 olarak gerçekleştiğine dikkati çeken Muş, "Ocak-nisan döneminde ithalat yüzde 19.8 artışla 82.9 milyar dolar oldu. 4 aylık dış ticaret açığımız, yüzde 19.5 azalarak 17.6 milyar dolardan 14.2 milyar dolara indi" dedi.Hizmet ihracatında sağlanan desteklerden önemli sonuçlar alındığının altını çizen Muş, destek programlarının başladığı 2012'den bu yana Türkiye'yi ziyaret eden uluslararası hastaların sayısının 3 kat artarak geçen yıl 725 bin civarında gerçekleştiğini bildirdi. Aynı dönemde Türkiye'ye gelen uluslararası öğrencilerin sayısının yaklaşık 7 kat artışla 220 bine ulaştığını söyleyen Muş, "Dijital oyun sektöründeki ihracatımızın 6 yılda 5 kata yakın artarak 2020 itibarıyla 1.9 milyar dolara yükselmesi beklenmektedir" diye konuştu.MUŞ, "mal ve hizmet ihracatında sıfır açık" hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, "kendi kendine yeten, katma değerli üretim ve ihracat yapan" bir ülke olmak için çalışacaklarını vurguladı. Muş, 2021 yıl sonuna ilişkin Orta Vadeli Program hedefi olan 184 milyar dolar ihracat düzeyini aşmaya bir adım daha yaklaştıklarını belirterek, "Yıllık ihracatımızı 200 milyar dolar seviyesinin üzerine taşımayı konuşma zamanı gelmiştir" diye konuştu.TİM Başkanı İsmail Gülle, nisanın, Mart 2021'den sonra Cumhuriyet tarihinde en yüksek ihracat gerçekleştirdikleri ikinci ay olduğunu belirterek, "Rakamlar gösteriyor ki inşallah yıllık ihracat hedefimiz olan 184 milyar dolardan çok daha yüksek rakamlara, 200 milyar doların da üstüne çalışarak ulaşacağız" dedi. İhracat ailesine katılımda da bu ay yeni bir rekor kırdıklarını aktaran Gülle, 2 bin 444 firmanın geçen ay ilk kez ihracat yaptığını, nisan ayı içerisinde toplam 44 bin 484 firmanın ihracat gerçekleştirdiği ifade etti. Yılın ilk 4 ayında 5 bin 461 firma ilk kez ihracat yaptı. 25 sektör ihracatını artırırken, 9 sektör tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Nisan ayında 2 milyar 466 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörü liderliğini korudu. TİM Başkanı İsmail Gülle, geçen ay TL ile açılan beyannamelere göre, 176 ülkeye toplam 5.63 milyar TL tutarında TL ile ihracat gerçekleştirildiğini, 7 bin 628 firmanın ihracat işlemlerinde TL'yi tercih ettiğini bildirdi.TÜRK Eximbank hizmet sektöründe faaliyet gösteren ihracatçılara yönelik "Hizmet Sigortası" programını uygulamaya başladı. "Hizmet Sigortası" programı ile, 1989 yılından bu yana uygulanmakta olan Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programı'nın kapsamı genişletilerek mal sevkıyatlarının yanı sıra hizmet bedelleri de sigorta kapsamına alındı. Söz konusu sigorta programı kapsamında, Türk Eximbank tarafından kapsama alınan ülkelerdeki alıcılara sunulan 360 güne kadar vadeli hizmet bedelleri, alıcı firmalara tahsis edilen limitler çerçevesinde sigortalanmaya başlandı. Program dahilinde, 2017/4 sayılı Tebliğ'de belirlenmiş döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile, serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmaların yazılı bir sözleşme ve fatura ile sunduğu, alıcının yurt dışında ve/veya yurt içinde faydalandığı, ifası sonucunda vadeli bir alacak oluşan faaliyetler sigorta kapsamına alınacak olan hizmetler olarak belirlendi.