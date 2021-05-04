Şubeye gitmeden müşteri olma dönemi

Ankacılık işlemlerini büyük oranda dijital dünyaya taşıyarak müşterilerinin hayatını kolaylaştıran Vakıfbank, artık Vakıfbank müşterisi olmayı da çok kolay hale getirdi. Banka, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan uzaktan kimlik tespitine izin veren yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin hemen ardından Vakıfbank Mobil'de yüz tanıma ile müşteri olma uygulamasını devreye aldı. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Daha önce, sektörde şube ve çağrı merkezine en çok ihtiyaç duyulan adım olarak görülen 'para transferi limit artırma ve şifre işlemleri'nin yanı sıra hesap işlem türü değişikliği ve aktivasyon işlemlerini Vakıfbank Mobil aracılığıyla yüz tanıma teknolojisiyle gerçekleştiren ilk banka olmuştuk. Artık mevzuata uygun olarak yeni müşterilerimizi de tamamen mobil bankacılık üzerinden kabul edebiliyoruz. Bütün bu adımlarla hem müşterilerimiz için hayatı kolaylaştırıyor hem de banka içindeki süreçleri daha etkin ve verimli hale getiriyoruz" diye konuştu. Vakıfbank'ın mobil bankacılık üzerinden yüz tanıma teknolojisinin temelinde, uygulamayı kullanan kişinin yüzüyle çipli T.C. kimlik kartından alınan biyometrik fotoğrafın eşleştirilmesi yatıyor. Böylece kimlik doğrulaması hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor.