Balon balığı avcılığına destek

BALON balığı türlerinden "lagocephalus sceleratus" avcılığı yapan balıkçılara bu yıl 500 bin adede kadar adet başına 5 lira, diğer türlerini avlayanlara da 5 milyon adede kadar adet başına 0.50 lira destekleme ödemesi yapılacak. Balon balıklarının avlamasını ruhsat tezkeresine sahip balıkçı gemisi ile su ürünleri avcılığı yapan balıkçılar gerçekleştirebilecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, balon balığı avcılığının desteklenmesi kapsamında, yılda 5.5 milyon balon balığı için 5 milyon lira ödeme yapmayı hedeflediklerini bildirdi. ANKARA