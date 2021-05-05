E-ticarete gün doğdu

Marketlerde temel ihtiyaç ürünleri dışındakilerin satışına gelen yasak e-ticaret sitelerine yaradı. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, marketlerde gıda malzemelerinin dışında neredeyse birçok şeyin satışı yasaklandı. Ancak e-ticarette satış yasak olmayınca bu platformlar genelgeden saatler sonra sponsorlu sosyal medya reklamlarına başladı. E-ticaret platformları, kırtasiye ürünlerinden çocuk giyimine, elektronik ürünlerden tekstile kadar birçok ürünün reklamını yaparak adeta krizi fırsata çevirmeye odaklandı.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı oda ve borsalara bağlı üyeler, konuyla ilgili haksız rekabet açıklamalarının sadece marketleri hedef almasına itiraz ederek, "Haksız rekabetin asıl kaynağı e-ticaret siteleri. Orada kısıtlama yok" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken de yazılı bir açıklama yaptı. İçişleri Bakanlığı'nın "market tedbirleri"ne ilişkin genelgesinin fırsatçılığa son verdiğini belirterek, "Haksız bir uygulama ortadan kalktı" dedi. Ancak Palandöken, marketlerde bazı ürün gruplarının satışının yasaklanmasının yalnızca fiziksel ortamda gerçekleştirilen alışveriş için geçerli olduğunu, buna karşın internetten satışların devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:"Marketlerin internet satışlarına da kısıtlama getirilmeli. Bu konuda bulunduğumuz taleplerin takipçisi olacağız. Taleplerimizin dikkate alınarak haksız rekabetin ortadan kalkmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya, Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş'a ve emeği geçen herkese esnafımız adına teşekkür ediyorum."Gözlükçüler de tam kapanmadan nasibini alınca vatandaşların bir kısmı mağdur oldu. Gözlük camı kırılan ya da numarasını değiştirmek isteyenler dükkânlar kapanınca sorun yaşadı. SABAH'a açıklamalarda bulunan Opak Lens'in sahibi Erol Harbi, "Eczanelerde olduğu gibi gözlükçülerde nöbetçilik sistemi bulunmuyor. Gözlük de bir sağlık ürünüdür. Bu nedenle insanların gözlük ihtiyaçlarının önüne engel konulmaması gerekiyor. İçişleri Bakanlığı bu konuda mağazaların açılmasına izin verse de Sağlık Bakanlığı'na bağlı İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumu ile anlaşmazlık yaşanıyor. Bu nedenle hâlâ gözlükçüler kapalı" değerlendirmesinde bulundu. Bahçe ürünlerinin yasaklanmasının da ekim döneminde mağduriyet yaratabileceği belirtiliyor.