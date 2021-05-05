E-ticarete gün doğdu





Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken de yazılı bir açıklama yaptı. İçişleri Bakanlığı'nın "market tedbirleri"ne ilişkin genelgesinin fırsatçılığa son verdiğini belirterek, "Haksız bir uygulama ortadan kalktı" dedi.





Ancak Palandöken, marketlerde bazı ürün gruplarının satışının yasaklanmasının yalnızca fiziksel ortamda gerçekleştirilen alışveriş için geçerli olduğunu, buna karşın internetten satışların devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti: