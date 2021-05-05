Emekli temmuz zammı ile ilgili son dakika haberi! 2021 Emekli temmuz zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haberi... Emekliler için temmuz zammı geri sayımı başladı. Yılın ilk yarısındaki enflasyon oranlarının baz alınarak belirlendiği emekli temmuz zammı netleşmeye başladı. Emekliler ve memurların temmuz ayında alacakları zammın ilk 4 aylık oranı belli oldu. Buna göre 4 aylık zam yüzde 5.45 oldu. Peki kim ne kadar alacak? İşte detaylar...