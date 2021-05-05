Fikirtepe’de riskli evler boşaltılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşümün pilot bölgesi Fikirtepe'de 10 yıllık dönüşüm sorununu çözmek için düğmeye bastı. Bölgede bakanlık tarafından Emlak Konut GYO eliyle yeniden yapılacak terk edilmiş, inşaatı yapılmayan, temeli atılmış ama devam etmeyen kentsel dönüşüm projeleri için mülk sahiplerine tebligatlar gitti. Apartman girişlerine asılan yazılarda, evlerin 150 gün içinde boşaltılması, aksi takdirde elektrik ve su gibi altyapı hizmetlerinin kesileceği, can ve mal güvenliği için tahliye ve yıkımların gerekirse bakanlık tarafından yapılabileceği belirtildi.Ayrıca tebligatta içinde bulunduğumuz pandemi koşulları da gözetilerek gerekli tedbirlerin alınması, Kovid 19 salgını sebebiyle rahatsızlığı bulunan veya temaslı kişi olarak karantinada bulunanların ilçe kaymakamlığından sağlık hizmetleri yardımı (ambulans vb) talep edebileceği de belirtildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sezayi Köse, bölgede yaklaşık bin 300 yapı ve 6 bin konut ve işyerinin tahliye edileceğini dile getirdi. Tahliye işlemleri için 150 gün süre verildiğini, evlerini boşaltan vatandaşa proje yapım sürecince yani maksimum 48 ay kira yardımı yapılacağını belirten Köse, "Alanın tamamı için imar planları hazırlanmış olup, ihale süreçleri devam etmektedir. En kısa süre içerisinde ilk temeller atılarak projenin yapımına başlayacağız" değerlendirmesinde bulundu.