İranlı iş insanı kaçırıldı! Bagajda dehşet yolculuğu





İş insanını arayan bir kişi, kiraladığı lüks araçta teknik bir sorun yaşandığını ve aracı yeni bir araçla değiştireceklerini söyledi. Ankara'da bir oto sanayi sitesine götürülen iş insanı burada 4 kişi tarafından darp edildikten sonra 5 bin doları ile 3 bin lirası gasp edildi.