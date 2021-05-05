MASAK’tan kripto varlık rehberi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto varlık hizmet sağlayıcıları için rehber yayınladı. Rehber, kara paranın takibi konusunda yükümlü kuruluşlar arasına dahil edilen platformların uyacağı kuralları içeriyor. Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçlarının hangi durumlarda oluştuğu ve bunların önlenmesi için üstlenilen yükümlülüklerin neler olduğu anlatılıyor. Rehbere göre, kripto para platformları, şüpheli işlemleri, en geç 10 iş günü içinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise derhal MASAK'a bildirecek. Toplamı 75 bin TL'yi aşan her işlemde kimlik tespiti yapacak. Yükümlülüğünü yerine getirmeyene 4 milyon TL'ye kadar para cezası uygulanacak.