Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile EBRD iş birliğini güçlendirecek

EBRD'den yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso, video konferans yoluyla gerçekleştirdikleri görüşmede, yenilikçi yatırımları kolaylaştırmak ve Bakanlıkça yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın etkinliğinin artırmak konusunda iki kurum arasındaki iş birliğini güçlendirmek üzere anlaştı.

Açıklamada, bankanın kısaca "Hamle" olarak bilinen bu programa danışmanlık desteği sağlayacağı belirtildi.

EBRD şimdiye kadar Türkiye'de yüzde 96'sı özel sektöre olmak üzere toplam 339 proje ile yaklaşık 13,4 milyar avroluk yatırım yaptı.

Türkiye'ye 2019 yılında 1 milyar avro, 2020 yılında ise 1,7 milyar avro seviyesinde yatırımda bulunan EBRD, söz konusu yatırımların yüzde 29'unu finans, yüzde 32'sini endüstri, ticaret, tarım ve yüzde 39'unu ise sürdürülebilir altyapı sektörlerine gerçekleştirdi.

Bankanın Güneydoğu Avrupa, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Avrupa ve Orta Asya'da toplam 40 ülkede yatırımları bulunuyor.

Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Macaristan, Latvia, Litvanya, Polonya, Slovakya, Slovenya, Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Moldova, Ukrayna, Rusya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Romanya, Sırbistan ve Mısır bankanın yatırım yaptığı başlıca ülkeler arasında yer alıyor.