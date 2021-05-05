Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Bakan Dönmez duyurdu! 'Kanuni'den ilk görev...
Giriş Tarihi: 5.5.2021 16:15 Son Güncelleme: 5.5.2021 16:29

: Bakan Dönmez duyurdu! 'Kanuni'den ilk görev...

Son dakika: Bakan Dönmez duyurdu! 'Kanuni'den ilk görev...

haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kanuni Sondaj Gemisi'nin ilk görevine başlayacağını müjdeledi. Bakan Dönmez, "Kanuni Sondaj Gemimiz ilk görevi için milletimizin duasıyla Karadeniz’e açıldı. İlk sondajını Sakarya Gaz Sahası’nda yapacak" dedi.

Gelen son dakika haberine göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kanuni Sondaj Gemimiz ilk görevi için milletimizin duasıyla Karadeniz'e açıldı." dedi.

İlk sondajını Sakarya Gaz Sahası'nda yapacak olan gemimiz, Türkali-2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini gerçekleştirecek. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Bakan Dönmez duyurdu! 'Kanuni'den ilk görev...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA