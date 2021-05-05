Son dakika haberi: Kapıda pandemi desteği! Ödemeler kapıda yapılacak

Son dakika haberi: Hükümet, salgının başladığı ilk günden bu yana olduğu gibi kapanma döneminde de emekliden sosyal desteğe ihtiyacı bulunan vatandaşlara kadar kolaylıklar sunmaya devam ediyor. Bankaya gidemeyecek durumda olan, 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı bulunan emekliler maaş, ikramiye, aylık ve diğer ücret ödemelerini evinden alabilecek. 5-10 Mayıs arasında ödenen yaşlı ve engelli aylıkları, sosyal destek ödemeleri de Vefa sosyal destek grupları bünyesinde, PTT dağıtıcıları, kolluk görevlileri ve diğer kamu personeli aracılığı ile evlerde teslim edilecek.