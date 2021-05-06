Açlık ve yoksullukla mücadele için küresel işbirliği çağrısı

Turkuvaz Medya Grubu ve yeni ekonomi dergisi InBusiness öncülüğünde başlatılan Küresel Umut Festivali kapsamında düzenlenen Webinar Serisi'nin dördüncüsü 'Sıfır Açlık Sıfır Yoksulluk' başlığıyla gerçekleşti. UNDP Türkiye Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Kalkınma Portföy Yöneticisi Mustafa Ali Yurdupak, "Hepimiz yoksulluğun, sorunların yardım kampanyaları ve bağışlarla çözülemeyeceğinde mutabıkız. Yoksullukla mücadele hayır işi değil, adalet eylemi ve bu eylemde amaç insan potansiyelini ortaya çıkarmak" dedi. Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu, Avrupa ve Orta Asya Merkezi Ülke Program Müdürü Doç. Dr. Taylan Kıymaz ise pandeminin başlangıcından bu yana açlık ve yoksulluğun arttığını dile getirerek, sürdürülebilir hedeflere ulaşılabilmesinin de tehdit altında olduğunu belirtti.Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Orta Asya- Altı Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu da tüm çaba ve girişimlerinin gıda güvenliği ve yeterli beslenmeyi sağlamak yönünde olduğunu söyledi. Anadolu Birlik Holding CEO'su Taner Taşpınar, sürdürülebilirliğin başında çiftçinin maliyetlerini düşürmek ve gelirini artırmanın geldiğini ve kooperatif olarak da bunun kendileri için esas konu olduğunu belirtti. Sunar Şirketler Grubu CEO'su Hasan A. Özkan ise sözleşmeli tarım ile sürdürülebilir üretim için çalıştıklarını vurguladı. BEL Karper CEO'su Aytekin Yıldız da şirketlerinin beş ana konuda sürdürülebilirlik hedefleri bulunduğunu kaydederek, Türkiye'nin 3T ile büyüyeceğine inandıklarını kaydetti. Grameen Bankası'nın kurucusu Nobel ödüllü ekonomist Muhammed Yunus, "Pandemi sona doğru giden trenden inme fırsatı veriyor. Başka yöne giden yeni bir trene binmeliyiz. Eski dünya küresel ısınmayla dünyayı yok ederken, yüzde 1'ine zenginlik ve refah sağlayıp yüzde 99'unu refaha erişimden uzaklaştırıyordu. Bu sürdürülemez bir dünya" dedi.ULUSLARARASI Çalışma Örgütü (ILO) Kıdemli Program Yöneticisi Özge Berber Ağtaş, salgında, kadınların istihdam kaybının yüzde 5 olduğunu ve her 6 gençten birinin işsiz kaldığını söyledi. İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Samet Güneş, pandemide ilk önceliklerinin işgücünü korumak ve ikincisinin de asgari düzeyde gelir desteği sağlayabilmek olduğunu belirterek, 8 milyon haneye ulaştıklarını dile getirdi. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, yoksulluğun azaltılmasında hibeye dayalı stratejinin başarılı olmayacağını vurgulayarak mikrokredi uygulamasına dikkat çekti. Temel İhtiyaç Derneği Başkanı Hande Tibuk, gıda bankasıyla 12 bin kişiye ulaştıklarını söyledi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkan Vekili Dr. Muhammed Adak ise hedeflerinin kırsal bölgelerden kente göçün durdurulması olduğunu belirtti. İslam Kalkınma Bankası Danışmanı Dr. Bashir Jama Adan, hem kredi ihtiyacını en aza indirip hem de risk paylaşımı hedeflediklerini belirtti. InBusiness Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler, "Her yıl tarım ve gıdaya gerekli yatırımlar yapılabilirse 2030'da dünyada sıfır açlık hedefi yakalanabilir" dedi.