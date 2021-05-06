Dolandırıcılardan 'emekli ikramiyesi' oyunu

SODİMER Başkanı Levent Eraslan, "Dijital dünyada siber saldırılar günlük rutin haline gelmiştir. Tıpkı gerçek dünyada suç işlenmekte ve cezalandırılmakta olduğu gibi, dijital dünyada da aynı ekosistem hakimdir. Yine gerçek dünyadaki gibi şahısların kendileri de ek önlem almak zorunda olduğu gibi dijital dünyada da önlem almak zorundalar. Bu önlemleri alabilmek için saldırı tipleri öğrenilmeli ve karşılığında ne yapılması gerektiği bilinmelidir. Gündelik işlerin bile dijital ortamlardan yürütüldüğü çağımızdadijital güvenlik önlemlerini öğrenmek bir zorunluluk haline gelmiştir." dedi.

Eraslan, "Siber dolandırıcılar dün başlayan ve bugün de sürecek emekli ikramiye ödemelerini çalmak için belirli yöntemler kullanmaktadır." dedi.

Peki siber dolandırıcılardan korunmak için neler yapılmalıdır?

OLTALAMA SALDIRISI

Oltalama, genellikle oturum açma kimlik bilgileri ve kredi kartı numaraları dahil olmak üzere kullanıcı verilerini çalmak için kullanılan bir tür sosyal mühendislik saldırısıdır. Güvenilir bir varlık kılığına giren bir saldırgan, kurbanı kandırarak bir e-posta, anlık mesaj veya kısa mesaj açmaya başladığında ortaya çıkar. Alıcı daha sonra kötü amaçlı bir bağlantıya tıklaması için kandırılır, bu da kötü amaçlı yazılımın yüklenmesine, fidye yazılımı saldırısının bir parçası olarak sistemin donmasına veya hassas bilgilerin açığa çıkmasına neden olabilir.

YAPILMASI GEREKENLER

SMS'teki linke tıkladığınızda bir site açılıyor ve sizden kart bilgilerinizi girmeniz isteniyor(CVV kodu ve şifre dahil) dolayısıyla saldırganlar kartınıza erişip paranızı çekebiliyorlar.

E-Devlet dışında bu ikramiye için herhangi bir doğrulama mesajına inanmayın.

Girdiğiniz sitenin SSL sertifikasına sahip olduğundan emin olun (güvenli site – https uzantılıdır.)

Linke tıkladığınızda telefonunuza zararlı yazılım yüklenebilir. Saldırganlar böylece telefonunuzu ele geçirir ve ekranda dokunduğunuz noktaya kadar görebilirler. Telefonun tüm içeriğine (kart bilgileri kayıtlıysa o bilgilere, sosyal medya profilleri, rehber, galeri, vs. kısaca her şey) erişebilirler.

Linke tıkladığınızda telefonunuza dosya yükleme bildirimi gelirse kabul etmeyin.

Telefonunuzla SMS ile gelen herhangi bir linke asla tıklamayın.

Herhangi bir site sizde kart şifrenizi veyahut kişisel bilgilerinizi istiyorsa yüksek ihtimal oltalama sitesidir, bilgilerinizi vermeyin ve siteden çıkın.

Telefonunuza bayram ikramiyelerine ilişkinsorular içeren SMS'ler gelebilir. . Sizden yanıt vermeniz istenirse bunu sakın yapmayın.

Sosyal medya reklamları, sahte internet siteleri üzerinde resmi kurumların logoları, adresleri, iletişim bilgileri vb. olabilir. Site üzerinden işlem yapmanız istenebilir. Klon sitelere girmeyin.

Elektronik posta adresinize bayram ikramiyeleri ile alakalı zararlı link/yazılım içeren e-mail gelebilir. Bu tarz onaylanmamış hesaplardan gelen mailler zaten spam dosyanıza düşecektir. Direkt olarak silin.