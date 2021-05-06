KARDEMİR ilk çeyrekte yarım milyar kar açıkladı

Türkiye'nin ilk entegre demir çelik fabrikası ve fabrika yapan fabrika olarak anılan KARDEMİR A.Ş yılın ilk çeyreğinde yarım milyar net kar yaptı.

KARDEMİR'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2021 yılının ilk çeyreğini geride bırakan şirketimiz, dünya demir ve çelik sektörünün yakalamış olduğu ivmenin ve proaktif yönetim anlayışımızın etkisiyle yüksek bir kârlılık elde etti. Şirketimiz, 501,26 milyon Türk lirası net kâr ile 2021 yılı ilk çeyreği beklentilerin üzerinde sonlandırdı. 2020 yılı ilk çeyreğinde 137,37 milyon Türk lirası FAVÖK elde eden Kardemir A.Ş, önceki yılın aynı dönemine oranla FAVÖK'ünü yüzde 488 artışla 821,2 milyon Türk lirası yükseltti. Satış gelirlerimiz bir önceki yılın ilk çeyreğinde 1,51 milyar Türk lirasıyken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 80 artışla 2,73 milyar Türk lirası satış gelirine ulaştı. Çelik fiyatlarında global olarak yaşanan fiyat artışlarının yanı sıra, üretim verimliliği alanında yaptığımız iyileştirmeler, etkin finansal yönetim anlayışımız, artan ürün çeşitliliğimiz ve geliştirdiğimiz müşteri portföyümüz ilk çeyrek kârlılığımıza olumlu etki yapmıştır. Pandemi sonrası toparlanma süreci ile beraber çelik piyasalarındaki talep artışı, güvenli satış politikamız, savunma sanayi, otomotiv, makina imalat ve raylı sistemler sektörlerine yönelik ürün geliştirme ve pazarlama faaliyetlerimizin sonucu olarak toplam satışlarımız ve karlılığımız 2020 yılı ilk çeyreğine göre beklenenin üzerinde artış göstermiştir. Satış, pazarlama ve ihracat faaliyetlerimize yoğunlaşarak demiryolu rayı, demiryolu tekerleği, ağır profil ve kangal gibi katma değerli ürünlere yönelmemiz ile önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir bir büyüme ve kârlılık kaydedeceğimize olan inancımız tamdır. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığımız resmi açıklamada 2020 yılının ilk çeyreğinde 161,67 milyon Türk lirası zarar açıklayan şirketimiz, 2021 yılının aynı döneminde önemli bir karın altına imza atarak, ilk üç ayı 501,26 milyon Türk lirası net kâr ile kapattı. Elde edilen kârın yanı sıra şirketimiz, net işletme sermayesini yılsonuna kıyasla belirgin şekilde artırırken aynı zamanda net borcunu da sıfıra yaklaştırdı. Yabancı para açık pozisyonunda büyük bir azalma kaydeden şirketimiz, dünya çapında yükselen demir ve çelik piyasalarında güçlü yönetim iradesiyle pozisyonunu aldı. Borsa İstanbul'da (BİST) paylarının tamamı halka arz olan şirketimiz, 2021 ilk çeyreğinde birçok aracı kurumun beklentilerinin üzerinde açıkladığı kâr ile sadece yükselen piyasanın değil aynı zamanda istikrarlı yönetim anlayışının da etkisini ortaya koydu. Geride bıraktığımız yılın ilk üç ayında, Toplu İş Sözleşmesi süreci de yaşayan fabrikamız, daha sürdürülebilir bir kalite ve üretim anlayışı için, çalışan haklarında önemli iyileştirmelerde bulundu. Hammadde tüketiminde yerli tedarike öncelik veren şirketimiz, ülke ve bölge ekonomisine katkılarını sürdürmektedir. Güçlü kurumsal yapısı ve kararlı yönetim anlayışı ile çevre ve teknoloji yatırımlarının yanı sıra sosyal sorumluluk faaliyetlerine de devam etmektedir."