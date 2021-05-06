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Giriş Tarihi: 6.5.2021 13:31

KDV mükelleflerinin sayısı ilk defa 3 milyonu geçti

AA
KDV mükelleflerinin sayısı ilk defa 3 milyonu geçti

Türkiye'de katma değer vergisi (KDV) mükellefi sayısı bu yılın mart ayı itibarıyla ilk defa 3 milyonu geçti.  Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de Mart 2021 itibarıyla tüm vergi türlerinde faal mükellef sayıları artarken, KDV mükellefi sayısı ilk defa 3 milyonu aştı.

KDV mükellefi sayısı martta geçen yılın aynı ayına göre 217 bin 245 kişi (yüzde 7,8) artarak 3 milyon 4 bin 548 kişi oldu. Söz konusu mükelleflerin 897 bin 805'i İstanbul'da, 245 bin 696'sı Ankara'da, 198 bin 116'sı İzmir'de kayıtlı bulunuyor.

GELİR STOPAJ VERGİSİ MÜKELLEF SAYISI YÜZDE 11,7 ARTTI

Öte yandan, martta geçen yılın aynı ayına göre gelir vergisi mükellefi sayısı 141 bin 271 kişi artarak 2 milyon 123 bin 812'ye ulaştı. Gelir stopaj vergisi mükellef sayısı da yüzde 11,7'lik (346 bin 492 kişi) artışla 3 milyon 309 bin 664'e çıktı. Kurumlar vergisi mükelleflerinin sayısı aynı dönemde yüzde 8,6 (74 bin 676 kişi) artarak 939 bin 675 oldu.

Gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri vergisi) mükellefi sayısı 2 milyon 136 bin 940'a, basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefi sayısı da 818 bin 504'e yükseldi.

Mart 2021 itibarıyla vergi türlerinde faal mükellef sayıları ve bazı illere göre dağılımı şöyle:

Vergi türünde faal mükellef sayıları Toplam Toplam Değişim Değişim İstanbul Ankara İzmir
2020 Mart 2021 Mart Yüzde
Gelir Vergisi 1.982.541 2.123.812 141.271 7,1 560.267 560.267 560.267
Gelir Stopaj Vergisi 2.963.172 3.309.664 346.492 11,7 960.381 263.002 215.967
GMSİ 2.060.410 2.136.940 76.530 3,7 764.332 238.118 175.534
Basit Usulde Vergilendirilen GV 789.110 818.504 29.394 3,7 46.884 24.706 30.347
Kurumlar Vergisi 864.999 939.675 74.676 8,6 356.312 98.947 58.563
Katma Değer Vergisi 2.787.303 3.004.548 217.245 7,8 897.805 245.696 198.116

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KDV mükelleflerinin sayısı ilk defa 3 milyonu geçti
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