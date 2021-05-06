Mobilyaya bayilik talebi yağıyor

Pandemiyle birlikte altın çağını yaşayan mobilya sektörü, bu yılın ilk çeyreğinde de hızlı büyümesini sürdürdü. Vatandaşların alım iştahının hâlâ çok yüksek olduğunu söyleyen Doğanlar Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, "İlk çeyrekte satışlarımız geçen yıla kıyasla 70'in üstünde arttı. Bu yıl da 60-70 bandında büyüme bekliyoruz" dedi. Türkiye'nin köklü mobilya markaları Doğtaş ve Kelebek'i bünyesinde bulunduran Doğanlar Yatırım Holding, ülke genelinde 500'e yakın noktada satış yapıyor. Holding, pandemiyle birlikte evde daha fazla vakit geçiren vatandaşların artan taleplerine yanıt vermek için yatırımda da gaza basmış durumda. Bu yıl planlanan 50 milyon liralık yatırımın önemli bir kısmını realize ettiklerini söyleyen Davut Doğan, "Hızla üretim kapasitelerimizi artırıyoruz. Şu anda gece-gündüz çalışıyoruz. 24 saat çalştığımız zamanlar oluyor" diyerek sektördeki büyük hareketliliğe dikkat çekiyor. Özellikle sahil şeridinden yüksek bayilik talebi geldiğini anlatan Doğan, şunları kaydetti: "Yazlık bölgelerindeki kalıcı nüfusun artması buraları yatırımcı için cazip hale getirdi. Küçük kasabalarda bile nüfus yoğunluğu artışı görüyoruz." Doğan, her mağazanın 7-10 kişiye istihdam sağladığı bilgisini verdi.3 milyar liralık ciro hedefleyen Doğanlar Yatırım Holding, Lova Yatak markasında yatırım hamlesi başlattı. Yatakta ciddi bir atılıma hazırlandıkları bilgisini veren Doğan, şunları kaydetti: "2005'te yatak fabrikamızı kurduk. Ancak yataklarımızı Doğtaş ve Kelebek mağazalarımızda bu markaların adı altında satıyorduk. Lova markamızı ayrı mağaza olarak konumlandırıyoruz. Bu yıl kendimize 100 yatak mağazası hedefi koyduk. Bunun 20-25'ini açtık. Bundan sonra ses getirecek tanıtım çalışmaları yapacağız. Lova'da iddialı hedeflerimiz var." Home ile ilgili çalışmalarının da sürdüğünü anlatan Doğan, "Ayrı mağaza yapma konusunda bir pilot çalışma hazırladık" dedi.PANDEMİYLE birlikte kurdukları WhatsApp satış hattının büyük ilgi gördüğünü söyleyen Doğan, "Bana günün birinde WhatsApp'tan mobilya satacağımı söyleseler inanmazdım. Buradan evini döşeyenler var" diye konuştu. Pandeminin e-ticaret'in önemini artırdığını söyleyen Davut Doğan, şunları kaydetti: "Bu son kapamada e-ticaret'e ilginin arttığını gördük. Normal satışlarımızın yüzde 10-20'si bandında satış yapıyoruz."DOĞANLAR Yatırım Holding, geçtiğimiz hafta enerji iştiraki Biotrend Enerji'nin halka arzını gerçekleştirdi. Başarılı bir halka arz gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Davut Doğan, "750 milyon liralık halka arzın tamamını gerçekleştirdik ve 20 kat talep geldi. Bireyselde 252 bin kişi müracaat etti. Bunlar bizim için çok önemli" dedi. Entegre atık yönetimi ve elektrik üretimi yaptıklarını söyleyen Doğan, şu bilgileri verdi: "Ülkenin çeşitli şehirlerinde 15 çöpten elektrik üreten tesisimiz, iki tane de biyokütle tesisimiz var. Bir tane daha açacağız. Zirai atıkları ve orman atıklarını yakarak elektrik üretiyoruz. Burada gelir çeşidimiz fazla. Bertaraf ve ayrıştırma gelirimiz var. Sıfır atık denilen projeler bunlar. Ciddi bir sıcak su, buhar elde ettiğimiz için seracılık da yapacağız. Burada gidecek çok yolumuz var."YURTDIŞINDA da enerji ve inşaat alanında yatırımları bulunan Doğanlar Yatırım Holding, yeni yatırımlar için de çalışmalarını sürdürüyor. Yurtdışında mobilya markası satın alma niyetlerinin olduğunu söyleyen Davut Doğan, "Pandemi bize yerinde üretimin önemini net bir şekilde gösterdi. Marka almaya açığız" diye konuştu.