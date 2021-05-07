Fransa'da son 24 saatte 19 bin 124 yeni vaka tespit edildi

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Fransa'da vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

19 BİN 124 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 19 bin 124 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 747 bin 214'e ulaştığı bildirildi.

251 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte 251 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 106 bin 101'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 106'sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 26 bin 331 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI 25 MİLYONU GEÇTİ

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 25 milyon 134 bin 160 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 17 milyon 497 bin 988'ine tek doz, 7 milyon 641 bin 160'ına ise iki doz aşı yapıldı.