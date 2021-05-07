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Giriş Tarihi: 7.5.2021 13:18 Son Güncelleme: 7.5.2021 13:35

Koronavirüsten etkilenen mikro ve küçük işletmelere KOSGEB maddi desteği

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Koronavirüsten etkilenen mikro ve küçük işletmelere KOSGEB maddi desteği

Mikro işletmelere 30 bin küçük işletmelere 75 bin TL 3 yıl geri ödememiz faizsiz destek verildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Kovitten etkilenen imalatçı, mikro ve Küçük İşletmelere hızlı destek projesi uygulandığını KOSGEB tarafından şartları sağlayan mikro işletmelerin 30 bin TL, Küçük işletmeler 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz, faizsiz destekten faydalanabileğini açıkladı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Tüm Türkiye'de tam kapanma yaşanırken küçük esnafta unutulmadı. İstanbul Valisi ali Yerlikaya tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada küçük esnafa destek çalışmalarını açıkladı. Yerlikaya yaptığı açıklamada, "kosgeb İmalatçı Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Projesi ile şartları sağlayan Mikro işletmeler 30 bin Küçük işletmeler 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz, faizsiz destekten faydalanabilecek. Başvurular 21 Mayıs'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek" dedi.

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Koronavirüsten etkilenen mikro ve küçük işletmelere KOSGEB maddi desteği
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