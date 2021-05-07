Rekabet Kurumu açıkladı! Çok kategorili e-pazaryerleri yüzde 112 büyüme kaydetti

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2020'de tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla özellikle tüketicilere tek duraklı alışveriş imkanı sunan çok kategorili e-pazaryerlerinin yükselişi daha da hızlandı.

ÇOK KATEGORİLİ E-PAZARYERLERİ YÜZDE 112 BÜYÜDÜ

Bu kapsamda 2019 ve 2020 yılı ilk 6 ay karşılaştırmasında toplam e-ticaret yüzde 64 büyürken, çok kategorili e-pazaryerleri yüzde 112 büyüme kaydetti. Tüketiciler e-pazaryerleri aracılığıyla çok sayıda satıcı ve ürüne ulaşma imkanı bulurken, satıcılar da geniş tüketici kitlelerine erişim olanağı elde etti.

E-pazaryerleri özellikle kendi kanallarından tüketicilere erişim imkanı kısıtlı olan küçük ölçekli satıcılar bakımından geniş kitlelere açılan kapı niteliğinde faaliyet gösteriyor. Bu bağlamda e-pazaryerleri hem tüketiciler hem de bu platformlarda yer alan satıcılar bakımından önemli faydalar sağlıyor.