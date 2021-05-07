Temassız kart limiti 350 TL’ye çıktı

Temassız ödemelerde işlem limiti artırıldı. Özellikle pandemi sürecinde çok fazla kullanılan temassız kartlar vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Bugün itibarıyla temassız kart limiti 350 TL'ye çıkartılıyor. Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkân sunan temassız ödemelerde limit 250 TL'ydi. Kart ile ödemede beş işlem limiti bulunduğu için toplam günlük harcama limiti de böylece bin 750 TL'ye çıkmış oldu. Temassız ödemelere gösterilen ilgi ve güven giderek artarken, kullanıcılara hijyenik bir ödeme deneyimi sunması nedeniyle de günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldi.