Turizmde dönüş güçlü olacak

Kovid-19 ile mücadele kapsamında 18 günlük tam kapanma sürecine giren Türkiye, bayram sonrası için güçlü bir döneme hazırlanıyor. Yeni vaka sayısını düşürmek için yapılan tam kapanma sürecinde eğer vaka sayısı 5 binin altına düşerse özellikle turizm sektöründe çok hızlı bir toparlanma bekleniyor. Bu yıl 30 milyon turist hedefi koyan Turizm Bakanlığı, bu rakamlara ulaşmak için diplomasi trafiğini de hızlandırdı. Rusya ve Avrupa'dan durdurulan uçuşların, bayram sonrası yeniden başlatılması için sıkı bir görüşme trafiği yürütülüyor.2 milyon 128 bin 758 turistle 2020'nin lideri olan Rusya'nın 1 Haziran itibarıyla uçuşları yeniden başlatacağı öngörülüyor. Avrupa pazarında ise Almanya'nın belirleyici olacağını belirten turizmciler, 15 Haziran sonrasında buradan hareket beklendiğini vurguluyor. Sektörde 2020'deki 16 milyon rakamının aşılacağı, 2021'in daha iyi bir yıl olacağı görüşü hakim. Global ölçekte yapılan araştırma sonuçları da bu yıl turizmin hareketleneceğini ortaya koyuyor. Uluslararası yönetim danışmanlığı şirketi Simon-Kucher & Partners'ın araştırma sonuçları, 2021'de seyahat talebinin önemli ölçüde artacağını gösteriyor. 2020 yılı Aralık ayında 25 ülkede 3 bin 500'den fazla kişinin katılımıyla yapılan araştırmaya göre, tatil amaçlı seyahat eden her 100 kişiden 71'i önümüzdeki dönemde seyahat etmeyi düşünebileceğini açıklıyor. Mayıs 2020'de ilki gerçekleştirilen araştırmada her 100 kişiden sadece 17'si seyahat etmeye başlayacağını belirtmişti. Bu ciddi artış, kişilerin seyahat özlemini ortaya koyuyor. Yüzde 71'lik kesimin yüzde 29'u seyahat için kendilerinin veya halkın çoğunluğunun aşı olmasını bekleyeceğini, yüzde 30'u da seyahatle ilgili kısıtlamaların kaldırılmasının yeterli olduğunu söylüyor.ALMAN Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, Türkiye'nin Almanya seyahat pazarı için en önemli destinasyonlarından biri olduğunu belirtti. Tur operatörlerinin Türkiye'de kapsamlı teklifler sunmalarının önemli olduğunu ifade eden Fiebig, "Oteller ve destinasyonlar geçen yıl pratikte çok iyi işleyen hızlı ve iyi düşünülmüş hijyen ve güvenlik konseptleri uyguladı. Bunu Robert Koch Enstitüsü'nün Almanya'ya dönen paket tur misafirleriyle ilgili rakamlar da doğruladı" dedi. Türkiye'nin cazip bir tatil ülkesi olduğunu aktaran Fiebig, "2021 yazı için alınan rezervasyonlarda Türkiye, Yunanistan ve İspanya'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor" diye konuştu.YENİDEN seyahat etmek konusunda sabırsızlananlar için pandemi öncesi çok değerlendirilmeyen yakın tatil yerleri, güvenli ve oldukça çekici bir seçenek olarak ortaya çıkıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 39'u pandemi öncesine kıyasla yurtiçinde daha fazla seyahat etmeyi planladığını açıklarken, yüzde 49'u da daha az uluslararası seyahat gerçekleştireceğini belirtiyor. Araştırmaya katılanların yüzde 51'i belirsizlikler nedeniyle daha fazla son dakika rezervasyon yapmayı planlıyor.PANDEMİYLE birlikte sosyal mesafe ve hijyen kaygısı hayatın her alanında kendini göstermeye başladı. Söz konusu tatil olduğunda uçak yolculuklarının yerini özel araçla yapılan seyahatler aldı. 2020 yılı Mayıs ayında Simon- Kucher & Partners'ın yaptığı araştırmada Türkiye ve çevresindeki ülkelerdeki katılımcıların yüzde 51'i özel araçla seyahati tercih ettiğini belirtirken son yapılan araştırmada bu oran yüzde 78'e yükseldi.