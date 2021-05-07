Turizmde dönüş güçlü olacak





ALMANLAR'IN TÜRKİYE İLGİSİ YÜKSEK

Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, Türkiye'nin Almanya seyahat pazarı için en önemli destinasyonlarından biri olduğunu belirtti. Tur operatörlerinin Türkiye'de kapsamlı teklifler sunmalarının önemli olduğunu ifade eden Fiebig, "Oteller ve destinasyonlar geçen yıl pratikte çok iyi işleyen hızlı ve iyi düşünülmüş hijyen ve güvenlik konseptleri uyguladı.