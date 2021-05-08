Annelere 10 ayrı destek! En az 12.979 TL...

Yarın Anneler günü. Tüm annelerin ve kadınların bu güzel günü kutlu olsun. Ülkemizde kadınlar ve anneler için için devlet pek çok destek sağlıyor. Çalışan annelere; süt parası, doğum yardımı, iş göremezlik ödeneği, yarı zamanlı çalışma parası olarak en az 12 bin 979 lira ödeniyor. Bu desteklerin bazılarından çalışmayan anneler de yararlanıyor. Doğum parası çalışsın çalışmasın tüm annelere verilirken, süt parası ise anne çalışmıyorsa çalışan eşine ödeniyor. İşte annelere yapılan ödemeler...
* Çalışan-çalışmayan tüm anneler, doğum yaptıklarında, devletten doğum yardımı alıyor. Birinci çocuğa 300, ikinciye 400, üçüncü ve sonrakilere 600 lira veriliyor.
* Anneler süt parası yani emzirme ödeneği de alıyor. 225 lira olan bu ödeme için kadın ya da eşinin çalışması yeterli oluyor.
* SSK'lı çalışan kadınlar doğum izni döneminde iş göremezlik parası alıyor. Doğum öncesi ve sonrası 16 hafta izin kullanan annelere, çalışmadıkları sürenin parasını devlet ödüyor. Asgari ücretli çalışan bir annenin alacağı ödenek 8 bin 904 lira.
* Anneler; doğum izinleri bittikten sonra ilk çocukta 2, ikincide 4, üçüncü ve sonrakilerde 6 ay yarım gün çalışabiliyor. Çalıştığı sürenin ücretini işveren öderken, çalışılmayan sürenin ücreti brüt asgari ücret üzerinden ödeniyor. Bundan sadece damga vergisi kesiliyor. 2 ay yarı zamanlı çalışana devlet 3 bin 550 lira ödüyor.
ÖRNEK HESAPLAMA
İlk çocuğunu dünyaya getiren asgari ücretli için:
Emzirme ödeneği: 225 TL
Doğum yardımı: 300 TL
İş göremezlik ödeneği: 8.904 TL
Yarı zamanlı çalışma desteği: 3.550,34 TL
TOPLAM: 12.979,34 TL
MAAŞA GÖRE KİM KAÇ LİRA ÖDENEK ALACAK?
Brüt maaş İş göremezlik ödeneği Süt parası Doğum yardımı Kısa çalışma Toplam
3.577,50 8.904,00 225 300 3.550,34 12.979,34
3.600 8.960,00 225 300 3.550,34 13.035,34
3.800 9.457,77 225 300 3.550,34 13.533,11
4.000 9.955,55 225 300 3.550,34 14.030,89
4.200 10.453,33 225 300 3.550,34 14.528,67
4.400 10.951,11 225 300 3.550,34 15.026,45
4.600 11.448,88 225 300 3.550,34 15.524,22
5.000 12.444,44 225 300 3.550,34 16.519,78
ANNEYE 10 AYRI DESTEK VAR
*HER ANNEYE DOĞUM PARASI
* ANNELERE DOĞUM, SÜT VE ÜCRETSİZ İZİN HAKKI
* ÇALIŞAN ANNELERE DOĞIUM İZNİNDE İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ
*ANNELERE VE EVÖLAT EDİNENLERE YARIM MESAİ TAM MAAŞ HAKKI
*ANNELERE İLK OKUL ÇAĞINA KADAR YARI ZAMANLI ÇALIŞMA HAKKI
*ANNEYE HER DOĞIUMDA SÜT PARASI
*ANNELERE 6 YIL ERKEN EMEKLİLİK İMKANI
*ENGELLİ ANNESİNE ERKEN EMEKLİLİK HAKKI
*ANNEYE KREŞ HAKKI, İŞVERENE VERGİ İNDİRİMİ
*İŞSİZ ANNEYE KURS YARDIMI VE KREŞ DESTEĞİ