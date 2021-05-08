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Giriş Tarihi: 8.5.2021 16:58

Bakan Pakdemirli: Koruma altına alınan büyük ova sayısı 376'ya çıktı

AA
Bakan Pakdemirli: Koruma altına alınan büyük ova sayısı 376'ya çıktı

Tarım ve Orman Bakanı , koruma altına alınan büyük ova sayısının 376'ya, korunan alan miktarının da 9 milyon hektara çıktığını ve şimdiden 2023 hedefine ulaşıldığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, toprağın, gelecek için en değerli varlık olduğunu belirtti.

67 ildeki 61 yeni ovayı tarımsal üretim potansiyeli yüksek olduğu için tarımsal sit alanı ilan ettiklerini vurgulayan Pakdemirli, "Koruma altına alınan büyük ova sayısı 376'ya, korunan alan miktarı da 9 milyon hektara çıktı ve şimdiden 2023 hedefimize ulaşmış olduk. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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Bakan Pakdemirli: Koruma altına alınan büyük ova sayısı 376'ya çıktı
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