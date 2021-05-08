Kadınlara 150 bin TL destek

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında bu yıl toplam 57 ilde faaliyet gösteren 127 kadın kooperatifinin 140 projesine hibe desteği sağlayacaklarını açıkladı. Bakan Muş, kadın kooperatiflerine 150 bin liraya kadar hibe desteklerinin devam edeceğini belirtti.Bakan Muş, kadın girişimcilerin ekonomi açısından çok önemli olduğunun farkındayız. Kadınlarımızın emek ve sermayelerini birleştirerek kooperatif kurmalarını bakanlık olarak destekliyoruz. KOOP-DES kapsamında, ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere finansman desteği sağlamaya bu yıl da devam edeceğiz. 2021 yılı için kadın kooperatiflerimizin başvuruları şubat ayında alınmıştı. Bu yıl toplam 57 ilde faaliyet gösteren 127 kooperatifin 140 projesine hibe desteği verilmesi uygun görüldü. Toplam tutarı 16 milyon 690 bin lira olan bu projelere bakanlığımızca sağlanacak hibe destek tutarı 12 milyon 590 bin lira düzeyinde" diye konuştu.Bakanlığın KOOP-DES Programı kapsamında, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflerin makine veya ekipmanla ilgili mal alımlarına, ortaklarının en az yüzde 90'ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımlarına, ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımlarına yönelik hizmet alımlarına, projelerine ilişkin nitelikli personel istihdamlarına destek sağlanıyor.