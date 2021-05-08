Koç’tan ilk çeyrekte 57.3 milyar gelir

KoçHolding, 2021 yılının ilk çeyreğinde konsolide bazda toplam 57.3 milyar TL gelir elde ederken, 2.6 milyar TL kombine yatırım gerçekleştirdi. 2021 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, "Pandemi ile mücadelede bir yılı geride bırakırken, salgının küresel çaptaki etkilerini birçok alanda hissetmeye devam ediyoruz. İçinde bulunduğumuz bu zorlu sürece rağmen 2021'in ilk çeyreğinde başarılı sonuçlar elde ettik. Sağlam bilançomuz, dengeli portföy yapımız, kuvvetli bayi teşkilatımız, esnek tedarik zincirimiz ile üretmeye devam ediyoruz" dedi.