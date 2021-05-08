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Giriş Tarihi: 8.5.2021

Kripto Fatih'e kimler yardım ediyor?

SAFFET AZAK SAFFET AZAK
Kripto Fatih'e kimler yardım ediyor?
Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in mafya ile bağlantısı iddiaları gün geçtikçe yeni bir boyut kazanıyor. Son gelen bilgilere göre; hakkında kırmızı bülten ile arama kararı olan şüphelinin Arnavut emniyeti tarafından yürütülen operasyonlardan rüşvet vererek kurtulabildiği belirtildi. Özer'i Arnavutluk'ta eski yöneticiler ve mafyanın rüşvet karşılığı sakladığı ifade ediliyor. Henüz Özer'in Arnavutluk'tan kaçtığına ilişkin herhangi bir tespit yapılmadığı bu nedenle halen ülkede gizlenmeyi sürdürdüğü ifade ediliyor.

KAÇIŞ 350 EURO
Özer'in ülkeden kaçma ihtimali olan sahil kentlerinde bazı bilgilere ulaşıldı. İtalya'ya kaçakçılığın yapıldığı şehirlerde bazı kişilerle görüşüldüğü öğrenildi. İnsan kaçakçıları, 350 euro gibi bir fiyata sürat motoru ve teknelerle İtalya adasına götürebileceğini söyledi.
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Kripto Fatih'e kimler yardım ediyor?
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