Muş'ta devlet desteğiyle açılan fabrika 33 ülkeye ihracat yapıyor

Muş'ta 4 yıldır faaliyet yürüten tekstil firması özellikle gençlere iş kapısı olurken, kent ekonomisine de yılda 18 milyon lira girdi sağlayarak 33 ülkeye de ihracat yapıyor.



Merkeze bağlı Sungu beldesinde kurulan tekstil kent gençlere hem istihdam kapısı hem de geçim kaynağı oluyor. Merkez, ilçe ve köylerden servislerle evlerinden alınan işçiler, burada bir yandan meslek öğrenirken, bir yandan da aile ekonomilerine katkıda bulunuyor.



Devlet desteğiyle kurduğu tekstil atölyesinde 300 kişiyi istihdam ettiğini ifade eden Cemal Oktan, günde 6 bin ürün ürettiğini söyledi.





25 yıldır İstanbul'da üretim alanında faaliyet gösterdiğini ve yaklaşık 4 yıldır Muş'a yatırım yaptığını ifade eden Oktan, "Giyim ürünlerini yurtiçi piyasasının yanı sıra Rusya, Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere ve İsveç'in de aralarında olduğu 33 ülkeye ihraç ediyoruz. Muş'a aylık ortalama 1,5 milyon liralık katkı sağlıyoruz. Doğu Anadolu Bölgesindeki genç nüfusun olması çok büyük bir avantaj. Batı illerinde şu anda eleman sıkıntısı olduğu için üreticiler şu anda doğuya yönelmiş durumda" dedi.



"GENÇLER İŞSİZ VE ÇARESİZ KALDIĞI ZAMAN BELLİ GRUPLAR TARAFINDAN KANDIRILIYOR"



Muş'ta 28 tekstil atölyesi bulunduğunu ve bu işletmelerde yaklaşık 3 bin çalışan olduğunu kaydeden Cemal Oktan, "Üretim yapan 28 firmanın yıllık yaklaşık 100 milyon lira kente katkısı var. Gençlerimiz işsiz kaldığı zaman, çaresiz kaldığı zaman belli gruplar tarafından kandırılarak ya dağa çıkacaktı ya da belli bir çevre gruplarına katılacaktı ve ülkemize her türlü zararı dokunmuş olacaktı. Tekstil firmalarımızın buraya gelip yatırım yapmasıyla dağa çıkışlar durdu. Büyük şehirlere göç azaldı ve hatta büyük şehirlerden geri dönüşler bile sağlanmış durumda. Tekstil firmalarının buraya gelmesiyle büyük bir dönüş mevcut şu anda. 10 yıllık sigorta muafiyetimiz mevcuttur. Artı İş-Kurdan aldığımız destekler var. Bu destekler tabi ki bize büyük katkı sağlıyor ve buraya yatırım yapmamıza neden oldu" ifadelerini kullandı.



"BİR KADIN OLARAK KENDİ AYAKLARIMIN ÜZERİNDE DURABİLİYORUM"



4 yıldır tekstil atölyesinde çalıştığını ifade eden dikiş makinesi ustası Filiz Erden, "Burada asgari ücretle çalışarak hem aileme destek oluyorum hem de kendi çeyizimi hazırlıyorum. Pandemi döneminde burada bize çok yardımcı oldular. Bir kadın olarak kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyorum. Kimseye muhtaç olmuyorum. Bir yandan çalıştım bir yandan da okulumu tamamladım. Burada iyi arkadaşlık edindim, iyi bir ortama sahip oldum, iyi insanlar tanıdım. İyi bir usta makineci oldum. İleride buradan ayrılacak olursam terzi açmayı düşünüyorum." diye konuştu.



Ütücü olarak çalıştığını anlatan personellerden Nimet Karayel ise "Allah'a çok şükür Doğu'da böyle iş imkanı var. Birçok aile geçimini buradan sağlıyor. Ben burada usta ütücü olarak çalışıyorum. İstanbul'da da çalıştım ve burada iş imkanı sağlandığı için buraya geldim. Çok şükür halimizden memnunuz. Ürünleri özenli ve ölçülü bir şeklide yapıyoruz. 17 günlük tam kapanma sürecinden muaf olduğumuz için işimizin başındayız." şeklinde konuştu.