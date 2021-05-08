Ramazan Bayramı öncesi müjde geldi! Dev destek ödemesi başlıyor

1.5 MİLYAR TL DESTEK ÖDEMESİ YAPILACAK

Böylece, üreticilerimize bayram öncesinde toplamda 1.524.264.577 liralık destek ödemesi yapmış olacağız. Tüm destek ödemeleri hem üreticilerimize hem de ülkemize hayırlı uğurlu, bereketli olsun…