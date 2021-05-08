Sabancı kârını yüzde 47 artırdı

SabancıHolding, 2021 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal gerçekleşmelerini açıkladı. Pandeminin zorlu koşullarına rağmen güçlü performansını devam ettiren Sabancı Holding, yılın ilk 3 ayında konsolide net satışlarını yüzde 23 artışla 16 milyar 814 milyon TL'ye çıkardı. Holdingin konsolide net kârı ise yüzde 47'lik yükselişle 1 milyar 752 milyon TL oldu. Holding CEO'su Cenk Alper, "Topluluk olarak güçlü risk yönetimi yaklaşımımız ve uygulamalarımızla, değişen kur ve faiz ortamından sınırlı şekilde etkilenerek finansal dayanıklılığımızı bir kez daha gösterdik" dedi.