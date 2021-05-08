TOGG’dan sahte paylaşım uyarısı

Yerliotomobil ile ilgili sosyal medya platformlarından yapılan sahte paylaşımlar konusunda Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan (TOGG) uyarı geldi. Şirketten yapılan açıklamada, sosyal medya mecralarında TOGG'un hisse senetlerini sattığını iddia eden sahte yatırım fırsatı duyurularına karşı özellikle Almanya'da yaşayan yurttaşların dikkatli olması istenerek, şöyle denildi: "Çeşitli sosyal medya platformlarında çıkan ve özellikle yurtdışında yaşayan yurttaşlarımızı hedefleyen 'yatırım fırsatı' duyurularının gerçekliği bulunmayıp, TOGG ile herhangi bir bağlantısı yoktur."