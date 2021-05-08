Toparlanma emtialara rekor kırdırdı

Küresel ekonomide yaşanan olumlu büyüme beklentisi emtia fiyatlarını tarihin en yüksek rakamlarına taşıdı. Demir cevheri fiyatları, beklentilerin çok ötesinde gelen talep ile rekor seviyeye ulaştı. Küresel ekonomik toparlanmayla birlikte talebin artmasının bir diğer nedeni de arzda yaşanması beklenen endişeler... 200 doları aşan demir spot fiyatı IODEX, ton başına 202.65 doları gördü. S&P Global Platts verilerine göre, 31 Aralık yani yılbaşına göre fiyatta yüzde 28 oranında artış var.Bakır fiyatında da ton başına 10 bin 200 dolar seviyesi görüldü. Bakır fiyatları son bir yılda da yaklaşık ikiye katlandı. Çin'de Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda en çok işlem gören haziran vadeli bakır sözleşmelerinde fiyat, ton başına 11 bin 553 dolara yükseldi. Bu rakam Mayıs 2006'da görülen rekor seviyeye çok yakınlaştı. Özellikle yenilenebilir enerji sektöründe artan yatırımlar bakıra olan talebi de artırdı. Bakırda yılbaşından bu yana olan artış da yüzde 33 seviyesinde gerçekleşti. Bakırdaki fiyat beklentisi de dudak uçuklatan seviyede. Bank of America'nın hazırladığı rapora göre, arz ve talep dengesi bakırda fiyatı 2025'e kadar 20 bin dolara yükseltebilir.Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Aslan, bu gelişmelerin talepteki hızlı artışa bağlı olduğunu belirterek, "Türk ihracatçısını olumlu yönde etkileyecektir. Hem tonaj hem de ciro olarak bizim satışlarımıza yansır. 20 milyon ton ihracatımız var ve kâr marjımızı da etkiler. Yılsonuna kadar bu artış trendi devam eder" dedi. Aslan, iç pazarda sanayi ve inşaat tarafında bayram sonrası bir talep artışı beklediklerini, üretimin aksamaması için stok tutulduğunu belirtti.Petrolde ise 68 dolar seviyesi geçildi. 80 dolar konuşulmaya başlandı. Kovid- 19 etkisi nedeniyle yaşanan talep daralması bir süre fiyatları baskılasa da OPEC+, petrol talebini dengelemek için denklemin arz tarafında kendi ihtiyacı dışında petrol piyasasına müdahale etti. Ardından yaşanan talep canlanması ile bu yılın yaz aylarında petrolün 80 dolar seviyesini görmesi bekleniyor. Tahminlerine göre, petrol talebi bu yıl 5.7 milyon varil artarak 96.7 milyon varil seviyesine ulaşacak. Bu harekette ABD ve Çin'in toparlanması başı çekiyor.