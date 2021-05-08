Vakıfbank’tan Türkiye ekonomisine 564 milyar

İlk çeyrek sonuçlarını açıklayan Vakıfbank'ın toplam aktif büyüklüğü 721 milyar TL'ye ulaşırken, nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla ekonomiye sağladığı destek ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artarak 564 milyar TL'yi aştı. Banka, 750 milyon TL net kâr elde etti. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Geçen yıl, pandeminin finansal piyasalara tüm etkilerine rağmen hemen her alanda pazar payımızı artırarak Türkiye'nin aktif büyüklükte en büyük 2 bankasından biri konumuna ulaştık. Bu yılın ilk çeyreği sonunda da bu alanda yüzde 3.1 artışla 721 milyar TL'ye ulaşan toplam aktif büyüklüğümüz ile her zaman ülkemizin yanında olmayı sürdürdük" dedi.Bankanın toplam nakdi kredilerinin yılın ilk üç ayında yüzde 6.2 artışla 448 milyar TL'yi aştığını anlatan Üstünsalih, şöyle konuştu: "Bir önceki yılın aynı dönemine bakıldığında pazar paylarımızda ciddi bir artış görüyoruz. 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 10.8 olan nakdi krediler pazar payımız yüzde 11.9 seviyesine; toplam aktiflerdeki pazar payımız ise yüzde 9.5 seviyesinden yüzde 11 seviyesinin üzerine çıktı. Önümüzdeki dönemlerde de ekonomik istikrara katkı sağlama sorumluluğumuzun bilinciyle ülke ekonomisine en üst düzeyde katkı sağlamaya devam edeceğiz.''Üstünsalih, toplam mevduatın yılın ilk üç ayında yüzde 3.9 artışla 430 milyar TL'yi aştığını; toplam mevduatlardaki pazar payının ise bu yıl ilk çeyrekte yüzde 11.8 seviyesine yükseldiğini aktardı.Üstünsalih, "Martta 1 milyar 750 milyon dolar ile Türkiye bankacılık sektörünün tek seferdeki en büyük menkul kıymetleştirme işlemine imza atarak bu alanda yeni bir rekorun sahibi olduk. Nisan sonunda ise yüzde 105 yenileme oranıyla toplam 1.1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi temin ettik. Bu işlemler, Vakıfbank'ın kredibilitesini bir kez daha teyit etti" diye konuştu.