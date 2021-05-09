4 otomotiv devi birlikte üretecek! Dünyaya resmen duyurdular...

Araçlar ve araç iletişim cihazı merkezi arasındaki iletişim kalitesinin iyileştirilmesiyle müşteriler ve operatörler arasında daha net telefon görüşmeleri veya daha hızlı bağlantı olmak üzere müşterilere daha kaliteli ve daha verimli bağlantılı hizmetler sunulabilecek.

ORTAK ALTYAPI, İLETİŞİM CİHAZLARININ GELİŞİMİNİ HIZLANDIRIYOR

Söz konusu ortaklık, ortaklığa dahil olan her bir şirketin geliştirme yüklerini azaltmaya, sistem işletimini ve ek yeni işlevleri içeren versiyon güncellemelerini kolaylaştırmaya ve bunun yanı sıra tesis ve personel gibi kaynakları optimize etmeye yardımcı olacak. Anlaşmayı imzalayan şirketler, insanların yaşamlarını iyileştiren ve sosyal sorunları çözen hizmetler geliştirmeye devam ederken, üzerinde anlaşmaya varılan ortak geliştirme ile ilgili benzer fikirlere sahip ortaklarla iş birliği yapmayı da değerlendirecek.

Otomotiv sektörüne ciddi bir değişim getiren bağlanabilirlik, otonom/otomatik, paylaşımlı ve elektrikli (CASE) alanı ile bulut hizmetleri, nesnelerin interneti, büyük veri ve yapay zeka dahil olmak üzere teknoloji ve iş dünyasının iletişim ve veri işleme şekillerinde çok hızlı ilerleme kaydediliyor.

Şirketler, bağlantılı aracın temel işlevleri olan araç iletişim cihazlarının geliştirilmesini ortak oluşumlarla çözümleyerek müşterilerine mümkün olan en kısa sürede daha güvenli ve daha uygun bağlantılı hizmetler sunabiliyor.

Uygulama ve hizmetlerin gelişimini şirket içinde bir bölüm olarak konumlandırmak, verimliliği artırırken araç iletişim cihazlarının gelişimini hızlandırıyor. Böylece her şirket, söz konusu ortak altyapıyı kullanarak kendi uygulamalarını ve hizmetlerini geliştirmek için daha fazla odaklanabiliyor.