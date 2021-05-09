ASELSAN ihracatta atağa kalktı

Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinden ASELSAN, 2020'de ihracatta önemli başarılara imza attı. Şirket yurtdışı satışlarını bir önceki yıla oranla yüzde 44 artırarak, 446 milyon dolarlık yeni ihracat sözleşmesi imzaladı. ASELSAN, yıl içinde gerçekleşen satışlara ek olarak 362 milyon dolarlık rekor döviz girdisi sağladı. 2019 yılı başında ihracat tabanlı organizasyonel yapılanmadan sonra ASELSAN tarihinde ilk defa 2020'de 1 milyar doları aşan yurt dışı birikmiş sipariş büyüklüğüne ulaşıldı. Bugüne kadar hiç satış yapılmamış 6 yeni ülkeye daha ASELSAN ürünlerinin satışı gerçekleştirildi. ASELSAN kullanıcısı ülke sayısı 70'e yükseldi. Şirket, 2021'de dünyanın farklı ülkelerinde yeni irtibat büroları, bakım-onarım-üretim-mühendislik merkezleri kurmayı ve yeni iş ortaklıkları geliştirmeyi amaçlıyor.