Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Kimse bahane üretmesin, bu işin siyasetini yapmasın

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesi'ne yaz aylarında başlanacağını bildirdi. Kurum, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Altındağ'da yapımı devam eden konutları gezdi. Örnek daireyi inceleyen Kurum, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Başpınar Mahallesi'ne gelen Kurum, burada inşası devam eden Millet Bahçesi'ni gezdi. Ardından incelemelerde bulunmak için Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi'ne gelen Kurum, burada açıklamalarda bulundu.

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de her alanda yatırımların hız kesmeden devam ettiğini belirterek, Kovid-19 salgını sürecine rağmen kentsel dönüşüm, sosyal konutlar, millet bahçeleri ve belediyelerin ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 450 konuttan oluşan örnek çalışmanın yürütüldüğünü ifade eden Kurum, bu projenin ağustos itibarıyla tamamlanacağını açıkladı.

Kurum, Ankara'nın 14 ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmalarına devam edildiğini belirterek, "Geçtiğimiz haftalarda Çankaya'da İleri Mahallemizde bir binanın çökmesi sebebiyle hem bu binayı hem de etrafındaki 11 binayı boşaltmış, kentsel dönüşüm sürecini başlatacağımızı ifade etmiştik. Şimdi 11 binada yaklaşık 150 bağımsız bölümden oluşan projemizi TOKİ hazırladı. Onun da bayramdan sonra hızlı bir şekilde inşa çalışmaları başlayacak ve söz verdiğimiz gibi bir yıl içinde de vatandaşlarımıza konutlarımızı vereceğiz." dedi.

Kızılcahamam'daki Kasaplar Çarşısı'nın geçen ay yandığını hatırlatan Kurum, "Orada da 64 dükkan ve altında otoparkı olan, Kızılcahamam'ın içinde çok örnek bir çarşımızı, meydanımızı kazandıracak projemizi de başlatıyoruz. Bayramdan sonra buranın da ihalesi gerçekleşecek." bilgisini paylaştı.

"303 MİLLET BAHÇESİ PROJESİNDEN DE 80'İNİ TAMAMLADIK"

Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı millet bahçeleri projeleri kapsamında 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefiyle çalışmaların yürütüldüğünü dile getirerek, "Şu ana kadar 79 ilimizde yaklaşık 55 milyon metrekare alana sahip örnek millet bahçelerimizi projelendirdik, ihalelerini yaptık. 303 millet bahçesi projesinden de 80'ini tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bu kapsamda 81 ilimize 2023'e kadar projelerimizi gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Ankara'daki 14 ilçede 4,1 milyon metrekare büyüklüğünde 20 millet bahçesi projesinin sürdürüldüğünü söyleyen Kurum, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda daha önce Mamak Üreğil Millet Bahçe'mizi açmış ve vatandaşımızın hizmetine sunmuştuk. Şu anda Akyurt'ta Sincan'da yine ilk fidanlarımızı bahçemizle buluşturduk ve hep birlikte temel atma törenlerimizi gerçekleştirdik. Kahramankazan, Kızılcahamam, Çubuk ve Cebeci'de millet bahçelerinde de inşa aşaması bitme safhasına geldi, büyük bir ilerleme kaydettik. En yakın zamanda bu projelerimizi bitireceğiz."

İMRAHOR MİLLET BAHÇESİ

Kurum, Başkentte İmrahor'da daha önce "Kanal Ankara" olarak bilenen alanda 193 bin metrekarelik bir proje etabı olduğunu anımsattı. Bakan Kurum, "Bu proje etabıyla İmrahor'u, Gölbaşı Arboretum alanına da bağlayacak, oradaki doğal yaşamı birbirine bağlayacak önemli bir çalışma yürütüyoruz. İlk etapta 193 bin metrekarelik alanda ihale çalışmalarımız bitti, imalatlarımız da yıl sonuna kadar tamamlanıp İmrahor Millet Bahçesi'ni Ankaralı vatandaşlarımıza kazandıracağız. Bu proje bittiğinde Eymir Gölü ile Gölbaşı'nı, İmrahor'u, oradan Mamak'ı birbirine bağlayacak ekolojik bir koridoru Ankara'mızın güneyinde oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi'nin de içinde yer aldığı Millet Bahçesi projesi hakkında da bilgi veren Kurum, şöyle devam etti:

"Bu projenin önemi, Ankara'mızın hem güneyinde hem kuzeyinde iki ekolojik koridor oluşturuyoruz. Atatürk Orman Çiftliği ile Atatürk Kültür Merkezi'ni buradan Gençlik Parkı'mızı, 19 Mayıs Stadyumu'muzu, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası alanını Ankara Hergelen Meydanı'nı ve oradan da Ankara Kalesi'ne kadar tarihi, kültürel ve doğal aksı birbirine bağlayacağız. Ankara'mız bu alanda nefes alacak. Atatürk Orman Çiftliği ile Gençlik Parkı'nı 19 Mayıs Stadyumu'muzun bulunduğu alanı birbirine bağlayacak çok önemli bir yeşil alanı kazandıracağız. İçinde bulunduğumuz alan 760 bin metrekare ve hakikaten Türkiye'de ve dünyada örnek gösterilecek bir millet bahçesi inşasında yüzde 86 oranında ilerledik. Bugün hep birlikte imalatları inceledik ve burayı 30 Ağustos'a kadar tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine açmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle hem Ankara'mıza hem bölgemize hem Türkiye'mize hizmet edecek millet bahçesini 30 Ağustos'ta tüm hemşehrilerimize kazandırmış olacağız."

Kurum, bu millet bahçesinin içinde kıraathane, kütüphane, dinlenme alanları, hobi bahçeleri, çocuk oyun ve spor alanları, kapalı otopark gibi yerlerin de bulunacağını anlatarak, 760 bin metrekarelik alanın tramvayla da gezilebileceğini kaydetti.

Bakan Kurum, yapılacak millet bahçesinin deprem meydana gelmesi halinde de toplanma alanı olarak kullanılacağını bildirdi.

Konuşmasının ardından Kurum, projenin tamamlanmasıyla alanda gerçekleştirilecek sosyal ve kültürel etkinliklere ilişkin bilgi verdi.

Kurum, AKM Millet Bahçesi'nin 7 gün 24 saat işleyen çok önemli bir merkez olacağını belirterek, "Önemli bir yatırım. Çok örnek bir proje olacak, çok önemsiyoruz." dedi.

Projeyi ağustos ayı içerisinde tamamlayacaklarını yineleyen Kurum, "Ankara'nın Central Parkı diyebiliriz. İstanbul'dakine ne diyeceğiz? Hyde Park olabilir." diye konuştu.

SORULARI YANITLADI

Kurum, açıklamalarının ardından gazetecilerin, kentsel dönüşüm çalışmalarına yönelik sorusunu cevapladı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediyenin konuyla ilgili çalışmada yaşadığı zorluklara ilişkin açıklamasını değerlendirdi.

Kentsel dönüşüm çalışmalarına yönelik bir soru üzerine, kendilerine bir hedef koyduklarını belirten Kurum, "Biz 2020 yılında göreve başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla kentsel dönüşümde tüm ülkemizde dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon yapı olduğunu ve her yıl 300 bin konut, 5 yıl içerisinde de bu konutların tamamını dönüşüm projelerine tabi tutmak suretiyle en azından acil öncelikli konutların dönüşümünü sağlamak amacıyla bir hedef koyduk ve bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz." dedi.

Tüm projelerde kira ve taşınma yardımı yapıldığının altını çizen Kurum, yapı maliyetlerinde ise yüzde 30'a, 40'a varan destekleri olduğunu bildirdi.

Şu an sahada, İstanbul'da 118 bin 500 olmak üzere fiilen 272 bin kentsel dönüşüm projesini yürüttüklerini aktaran Kurum, "Şu an Bakanlığımızın yapım işleri kapsamında yürüttüğü fiilen 90 milyarlık üstyapı inşaatı devam etmektedir. Hedefimiz hızlı bir şekilde bu dönüşüm sürecini yürütmektir." diye konuştu.

Kentsel dönüşüm ve deprem konularının siyaset üstü bir konu olduğuna dikkati çeken Murat Kurum, hiçbir ayrım gözetmeksizin Türkiye'nin tamamında projelerin yürütüldüğünü belirtti.

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Biz eser üretiyoruz, iş üretiyoruz, eser siyaseti yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bizim için kentsel dönüşüm konusunda sempozyumdur, konferanstır artık bu dönemi geçtiğimizi, geçmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Hızlı bir şekilde dönüşüm sürecini yürütmeliyiz. Burada demagoji yapmaya, siyaset yapmaya, bahane üretmeye artık gerek, yer olmadığını düşünüyorum. Eğer herhangi bir belediyemiz olur ya bir sahaya giremiyorsa, kentsel dönüşüm noktasında bu sahaya girmede imtina ediyorsa, zorluk yaşıyorsa gelsinler bize. Biz vatandaşımızla görüşerek her alana gidiyoruz. Bugün gitmediğimiz, dokunmadığımız ilçemiz, ilimiz yok. Her yere gidiyoruz, vatandaşımızla görüşüyoruz. Onların rızası çerçevesinde hızlı, yerinde, gönüllü prensipleriyle kentsel dönüşüm sürecini yürütmeye gayret gösteriyoruz.

Belediyelerimizden de çağrım, bu konuya hakikaten taşın altına elini koyarak sürece dahil olmalarıdır. Onlar da çorbada bir kaşık tuzu olsun, bu projenin bir tarafından onlar da tutsunlar ve Türkiye'deki bütün riskli alanları dönüştürelim istiyoruz. Bu konuda da sahada olur ya giremedikleri alanlar olursa vatandaşlarımız binalarına girme noktasında müsaade etmedi, riskli binaların yıkımı noktasında yetkilerin olmadığını düşünüyor, söylüyorlarsa gelsinler bize, her türlü desteği ilgili tüm belediyelerimizle 81 ilimizde, 84 milyon vatandaşımıza hizmet vermeye hazırız. Bu anlayıştan hiçbir zaman geri durmadık ve durmayacağız. Kentsel dönüşümü siyaset üstü görüyoruz ve görmeye de devam edeceğiz. Bu sürece bakış açımız budur. "

KANAL İSTANBUL PROJESİ

Bakan Kurum, Kanal İstanbul Projesi'ne yönelik soruyu yanıtlarken de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği şekliyle çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

İlk olarak 200 bilim adamının katılımıyla ÇED Raporunun hazırlandığını hatırlatan Kurum, raporun, bütün bu bölgedeki doğal kaynakların, tarihi, kültürel değerlerin korunmasına kadar, ekolojik yaşamı koruyarak, proje içerisinde dikkate alınması gereken tedbirleri göz önüne alarak hazırlandığını ve yayımlandığını söyledi.

Akabinde 100 bin ölçekli çevre düzeni planı, 5 bin ve bin ölçekli uygulama imar planlarının da hazırlanarak askıya çıkarıldığını anımsatan Kurum, yapılan itirazların hemen hemen yüzde 80'ine yakınını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Süreci karar verdikleri şekilde yürütmeye gayret gösterdiklerini dile getiren Kurum, şöyle konuştu:

"Örnek bir şehircilik olacak. Boğazımızın korunması dışında, İstanbul'umuza katma değer sağlayacak Kanal İstanbul Projesi'ne kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Her türlü etkiyi, gerek çevresel etkiyi gerek oradaki kültürel yaşamı, yabani yaşamı, su kaynaklarını, depremsel etkisini, hepsini ayrıntılı şekilde etüt ediyor ve bu şekilde projelerimizi yapmaya gayret gösteriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi inşallah yaz aylarında temelini atarak Kanal İstanbul Projesi'ni başlatacağız ve vatandaşımıza her verdiğimiz sözü tuttuğumuz gibi bu projeyi de yaparak, İstanbul'umuzun marka değerine değer katacak, rezerv alanlarıyla İstanbul'un dönüşümüne katkı sağlayacak, toplanma alanlarıyla, Ar-Ge alanlarıyla, üniversite alanlarıyla bölgeye, ülkeye değer sağlayacak projemizi de gerçekleştireceğiz."

Projelerdeki köprülerle ilgili bir soru üzerine de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bu süreci yürüttüğünü belirten Kurum, "Bildiğim kadarıyla Ulaştırma Bakanlığımız köprüye ilişkin ihale sürecini de tamamladı. Artık orada sözleşme ve yapım sürecine ilişkin yaz aylarında da inşallah temel atılacaktır. Köprüyle başlayacak, 6 tane bildiğim köprümüz var, o köprülerin de yapılması gerekiyor. Orada doğal yaşamı bozmamak adına ekolojik köprüler de var. Sonuçta yaşamın sürekliliği adına da bu köprülerin yapılması gerekiyor. Kanal İstanbul Projesi'nin bir parçasıdır, oradan başlayıp 6 sene içerisinde de projenin tamamlanması öngörülüyor." yanıtını verdi.

Ankara 19 Mayıs Stadyumu'na ilişkin soruyu da yanıtlayan Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımız yine Bakanlığımızla yapmış olduğu protokol kapsamında çalışmaları yürütüyor. TOKİ Başkanlığımız yürütüyor. Projelendirme son safhaya geldi. İnşallah Gençlik Spor Bakanlığımızla bu projeyi yürütüp Ankara'mıza 19 Mayıs Stadı'nı yenilenmiş haliyle kazandıracağız. Yaz aylarında inşallah oranın da ihalesi tamamlanır, hızlı bir şekilde yapım sürecine başlarız. İstanbul'daki Abdi İpekçi Spor Salonu'nun da projelerini beraber yürütüyoruz, TOKİ Başkanlığımız bu yıl içinde inşallah ikisini de ihale edecek ve 2023'e yetişecek şekliyle, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, hem Ankara'mıza örnek bir stadyumu, yine İstanbul'umuzda da örnek gösterilebilecek her türlü organizasyonun yapılabileceği bir spor salonunu ülkemize kazandırmış olacağız."