Enerji tüketimi yüzde 17 azalacak

Daha yaşanabilir dünya ve Avrupa Birliği(AB) Yeşil Mutabakatı'na uyum çerçevesinde gerçekleştirilen mevzuat değişiklikleri ile Türkiye enerji, su tüketimi ve atık üretiminde büyük tasarruf sağlayacak. Uygulamaya konulan mevzuatların kaynak verimliliğine etkisiyle 2030'a kadar atık üretimi yüzde 12, su tüketimi yüzde 61, elektrik tüketimi ise yüzde 17 azalacak.Türkiye, ürünlerin enerji verimliliği ve çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini AB ile neredeyse eş zamanlı olarak uygulamaya koyuyor. Mart ayında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ilk tebliğ paketine göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden yapılan hesaplamayla 40 milyar liralık bir üretim hacmi düzenleniyor.Tüketici davranışları ve üretim süreçlerinde köklü değişiklikler sağlayacak tebliğle çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri daha fazla ürüne uygulanıyor. Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları artacak, yan sanayi genişleyecek. Ticarete ilişkin uluslararası yükümlülükleri fırsata dönüştüren Türkiye, destek ve teşvik mekanizmaları ile sanayiye yön verecek. AB Yeşil Mutabakatı'na uyuma yönelik çalışmalar ile Türkiye özellikle elektrik-elektronik sektöründe başat bir ticari güç haline gelecek.ARALIK 2019'da kabul edilen Avrupa Yeşil Mutabakatı iklim ve çevreyle ilgili zorluklarla mücadele konusunda AB'nin önceki taahhütlerini daha etkili bir şekilde yeniden düzenlemeyi amaçlıyor. Bu kapsamda doğal kaynak tüketimi azaltılırken ekonomik büyümenin sağlanması ve 2050'de sera gazlarının net emisyon değerinin sıfırlanması hedefleniyor. AB, çevresel problemleri tek başına çözemeyeceğinden, işbirliği içinde olduğu ülkelerden de bu kurallara uymasını bekliyor.