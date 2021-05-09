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Giriş Tarihi: 9.5.2021 10:44

'dan Anneler Günü'ne özel videolu paylaşımı

AA
İGA'dan Anneler Günü'ne özel videolu paylaşımı

İstanbul Havalimanı İşletmesi (), Anneler Günü'ne özel videolu kutlama mesajını sosyal medyadan yayınladı.

İGA'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, annelerin çocuklarına yaptığı, klasikleşen bazı uyarılara yer verildi.

Paylaşımda, "Sevgisini her koşulda hissettiren tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Hadi sen de annene sımsıkı sarıl ve onu ne kadar çok sevdiğini söyle. #AnnelerGünü" ifadelerine yer verildi.

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İGA'dan Anneler Günü'ne özel videolu paylaşımı
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