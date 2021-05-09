Kanal İstanbul’la 6 köprü yapılacak

KANALİstanbul için çalışmaların yürütüldüğünü söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, projenin 6 yılda tamamlanacağını ve ilk olarak köprülerin yapılacağını açıkladı. Bakan Kurum, "Proje köprü ile başlayacak, 6 köprümüz var. Köprülerin yapılması gerekiyor. Ekolojik yaşamı birbirine bağlayacak köprüler de var, onların da yapılması gerekiyor. Bu Kanal İstanbul'un parçasıdır" dedi. Dev projede çalışmaların ÇED süreciyle başladığını söyleyen Kurum, yürütülen çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi: "200 bilim adamının katıldığı, doğal kaynakların, kültürel değerlerin korunmasına, ekolojik yaşamdan, Karadeniz'den Marmara'ya akıntıya yönelik planları hazırladık. İmar planlarımızı da hazırladık, askıya çıkardık. İtiraz eden vatandaşların yüzde 80'ine yakın isteklerini karşıladık. Örnek bir şehircilik olacak. Kanal İstanbul projesine kararlı şekilde devam ediyoruz. Yaz aylarında temelini atarak projesiyi başlatacağız. İstanbul'un marka değerine değer katacak, toplanma alanlarıyla, üniversite alanlarıyla bölgemize değer sağlayacak projemizi gerçekleştireceğiz. Köprü ile başlayacak, bunların yapılması gerekiyor. Bu köprüler Kanal İstanbul'un parçasıdır."