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Giriş Tarihi: 9.5.2021 16:11 Son Güncelleme: 9.5.2021 16:27

THY'den Anneler Günü'ne özel videolu paylaşım

AA
THY'den Anneler Günü'ne özel videolu paylaşım

(THY), Anneler Günü'ne özel kutlama mesajını da içeren bir videoyu sosyal medyadan paylaştı.

THY'nin Twitter hesabından paylaşılan videoda, anne ve çocukların beraber yaşadıkları anlara dair görüntüler de yer aldı.

THY'den Anneler Günü'ne özel videolu paylaşım | Video

Paylaşımda, "Bizleri sevgisiyle göklere çıkaran, emekleriyle bugünlere getiren kıymetli annelerimizin, Anneler Günü kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

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THY'den Anneler Günü'ne özel videolu paylaşım
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