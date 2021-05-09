THY'nin Twitter hesabından paylaşılan videoda, anne ve çocukların beraber yaşadıkları anlara dair görüntüler de yer aldı.
THY'den Anneler Günü'ne özel videolu paylaşım | Video
Paylaşımda, "Bizleri sevgisiyle göklere çıkaran, emekleriyle bugünlere getiren kıymetli annelerimizin, Anneler Günü kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.
✈️— Türk Hava Yolları (@TK_TR) May 9, 2021
Bizleri sevgisiyle göklere çıkaran, emekleriyle bugünlere getiren kıymetli annelerimizin, anneler günü kutlu olsun!#TürkHavaYolları #AnnelerGünü pic.twitter.com/USNiVUTdKc