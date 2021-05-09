Turkish Cargo Münih’e de uçacak

TÜRK Hava Yolları'nın (THY) hava kargo taşımacılığındaki markası Turkish Cargo, uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. Turkish Cargo, Frankfurt'tan sonra Almanya'nın ekonomi metropolü Münih'i de direkt kargo seferi yaptığı şehirler arasına ekledi. THY Kargodan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen, başlayan seferlerle Münih'in hava kargo taşımacılığı ihtiyacına önemli katkıda bulunmanın yanı sıra, ihracatçılara istikrarlı ve güvenilir bir işbirliği sunduklarını belirtti. Özen, "Yarattığımız büyük lojistik ekosistemle, ülkemizin kalkınmasında ve küresel ticaretin rekabet gücünün artırılmasında üstlendiğimiz kritik rolü kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi. Ekspres taşıyıcılar hariç hava kargo markaları arasında 96 destinasyondan oluşan dünyanın en geniş direkt kargo uçuş ağına sahip olan Turkish Cargo, 363 uçakla yapılan seferlerle kıtaları birbirine bağlıyor. Münih seferleri ile Avrupa ve Ortadoğu arasında kurulan hava kargo köprüsünün güçlendirilmesi hedefleniyor.