Turizmcilerin UEFA ile maç pazarlığı

Türk turizm sektörünün heyecanla beklediği Avrupa Şampiyonlar Ligi final maçına sayılı günler kala İngiltere 'Kırmızı Liste' oyununu devreye aldı. Türkiye'yi kırmızı listeye alan İngiltere, buradan dönüşte 10 günlük otel karantinasının uygulanacağını bildirdi. Kararın ardından Türkiye hemen harekete geçti. Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA ile görüşmelere başladı. SABAH'ın edindiği bilgilere göre Türk turizmi için büyük bir katma değer sağlayacak olan, binlerce taraftarın İstanbul'da ağırlanacağı bu maçın ağustos ayına ertelenmesi talep edildi. Ağustos ortasında yapılması istenen maçla, Türkiye normalleşmesini de dünya kamuoyu ile paylaşmayı planlıyor. Son kararın UEFA tarafından verileceği belirtilirken, kararın 2-3 gün içinde açıklanacağı öngörülüyor.29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Stadı'nda oynanacak iki İngiliz takımının karşılaşacağı Manchester City-Chelsea maçı öncesi alınan bu karar binlerce İngiliz taraftarları da hayal kırıklığına uğrattı. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, maçın İngiltere'de yapılması için talepte bulunduklarını, son kararı UEFA'nın vereceğini açıkladı. Türk turizm sektöründe de büyük bir hayal kırıklığı yaratan kararla birlikte rezervasyon iptalleri de gelmeye başladı. İngiltere'nin arkadan dolaştığını belirten turizmciler, final maçına üç hafta kala alınan bu kararın büyük bir şaşkınlık yarattığını vurguladı. Turizmciler, "Pandemi nedeniyle çok zor bir süreç geçiren İstanbul turizmi için bu maç büyük bir önem taşıyor. Maça gelecek taraftarlar ciddi bir rezervasyon yaptırmıştı. Bu organizasyonla otellerimiz de ne kadar güvenli olduğunu kanıtlayacaktı" diyor. Turizmciler şunları anlatıyor: İngiltere'nin maçı kendi ülkesinde yaptırmak için bu kararı aldığını vurgulayan turizmciler, "10 günlük otel karantinasının maliyeti çok yüksek. İngilizler bunu göze alıp gelmezler. O nedenle rezervasyon iptalleri alıyoruz. Sektör açısından çok kötü oldu."İNGILTERE'NİN kırmızı listeye aldığı ülkelerden gelenlerin 10 gün boyunca, masraflarını kendileri karşılayarak ev yerine otelde karantinada kalmaları gerekiyor. Bu otel konaklaması için ortalama 1.750 sterlinlik (yaklaşık 20 bin 200 liralık) masrafını da yolcuların karşılaması gerekiyor. Hal böyle olunca Türkiye'ye isteyen İngiliz taraftarına bu maç çok pahalıya mal oluyor. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps da, İngiliz taraftarların Manchester City ile Chelsea arasında 29 Mayıs'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gitmemeleri gerektiğini söyledi.İNGİLTERE'NİN "yüksek riskli" olarak nitelendirdiği "kırmızı listede" Türkiye de dahil olmak üzere toplamda 43 ülke var. Listedeki ülkeler arasında ayrıca Brezilya ve Hindistan gibi koronavirüs mutasyonlarının görüldüğü ülkeler de bulunuyor. Listenin geri kalanında ise Afrika ve Güney Amerika ülkeleri yer alıyor.