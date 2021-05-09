Yapı Merkezi’nden Slovenya’da dev projeye imza

Slovenya'nın en büyük altyapı projesi konumunda olan Divaca-Koper Demiryolu'nun çift hatta çıkarılma projesini gerçekleştirmek üzere Slovenya Devleti'nin kurduğu 2TDK Şirketi'nin iki kısımda gerçekleştirdiği ihalelerin 1'inci kısmını da Kolektor CPG-Yapı Merkezi-Özaltın Konsorsiyumu kazandı. Projenin 2'nci kısmının sözleşmesi de 31 Mart'ta imzalanmıştı. Konsorsiyum projenin inşaat işlerinin tamamını toplam 628 milyon 363 bin euro bedelle gerçekleştirmeye hak kazandı. Yapı Merkezi İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, "İsveç'te devam eden projemizden sonra, bunun Avrupa'da gerçekleştireceğimiz ikinci proje olması ayrı bir önem taşıyor" dedi.