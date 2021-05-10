140 bin doz aşıyı saklayan dolap

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul programı kapsamında, endüstriyel mutfak ekipmanları üreten Öztiryakiler firmasını ziyaret etti. Firmanın ürettiği aşı saklama dolabının, 140 bin dozdan fazla aşıyı saklayabilecek kapasitede olduğunu belirten Varank, "Boyutlarına baktığınızda, eczanelerde ya da hastanelerde çok rahat kullanılabilecek bir dolaptan bahsediyoruz. İşte bizim katma değerli üretimden kastımız budur. Ar-Ge'nin önemi nedir' diye baktığımızda, bu ürün en güzel örneklerinden biri" dedi. Öztiryakiler Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki de "Geleceğimiz ihracatta, kendi ürünlerimizi yapmakta. Savunma sanayisinde ortaya çıkan başarıyı kendi üzerimize düşen anlamda yerine getiriyoruz. Bu aşı dolabı, dünyadaki muadillerinden çok daha ucuza ve yerli malı olarak kullanıma hazır" şeklinde konuştu.