Bakan Varank 'Çok etkiendim' diyerek duyurdu! Aşı tedariki kadar kritik...

'YERLİ ÜRETİM DOLAP MUADİLLERİNDEN DAHA UCUZ'



Öztiryakiler Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki ise Bakan Varank'ın ziyaretinden dolayı son derece memnun olduklarını belirterek, kendisine teşekkür etti. Öztiryaki, Türkiye'de üretilen ürünlerin kullanılması konusunda dünyadaki büyük ülkelerin izlediği politikaların izlenmesi gerektiğini ifade ederek, "Geleceğimiz ihracatta, kendi ürünlerimizi yapmakta. Savunma sanayisinde ortaya çıkan başarıyı biz kendi üzerimize düşen anlamda yerine getiriyoruz. Savunma sanayisine de bir anlamda hizmet ediyoruz. Bu aşı dolabı dünyadaki muadillerinden çok daha ucuza ve yerli malı olarak kullanıma hazır. Biz hazırız, bunu ticari amaçla yapmadık. Dolap adı geçtiği için yaptık. Eksi 85 derece dolap, dediler, biz de dolap yapan bir firmayız niye yapmıyoruz, diye yola çıktık ve yaptık. Şimdi bu konuda ihtiyaç oldukça yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.